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Максим Стоянов и Анастасия Уколова станут пациентами Максима Матвеева в продолжении «Триггера»

5 июля
2024 год

Новости кино >>
5 июля 2024

В третьем сезоне сериала «Триггер» появятся Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин и Мария Андреева. В режиссерском кресле вновь Игорь Твердохлебов, а шоураннером выступила Александра Ремизова. Премьера продолжения проекта состоится уже в этом году на Кинопоиске, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Максим Стоянов и Анастасия Уколова станут пациентами Максима Матвеева в продолжении «Триггера»
фото: пресс-служба Кинопоиска

Сюжет сериала пополнился не только новыми героями, но и сложными историями про личные травмы, связанными с абьюзом и газлайтингом. Разбираться в хитросплетениях человеческих отношений, как и прежде, предстоит психологу-провокатору Артему Стрелецкому (Максим Матвеев). В одной из серий его пациентом станет футбольный фанат Сергей (Максим Стоянов), чья страсть едва не стоит ему семьи. Сможет ли прием у Стрелецкого спасти ситуацию? Еще одна история строится вокруг миловидной и хрупкой Оли (Анастасия Уколова), которая без всякой причины пережила паническую атаку. Сам Стрелецкий тоже едва не отправляется в травмпункт — после встречи с шеф-поваром Егором (Сергей Годин). Когда-то после консультации у Артема от мужчины, обладающего крайне властным характером, ушла жена. Теперь же, по словам управляющей рестораном Нади (Мария Андреева), Егор рискует потерять и бизнес.

Также ранее стало известно о том, что в «Триггере» сыграет самая титулованная теннисистка России, обладательница четырех кубков Большого шлема, заслуженный мастер спорта России Светлана Кузнецова. Действие происходит после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Артем Стрелецкий возвращается в столицу — к семье, психологической практике и своему прошлому, которое его так и не отпустило. Ему предстоит не только исправлять жизни чужих людей, но и попытаться наладить свою. А для этого предстоит, как минимум, вытащить из тюрьмы бывшую жену, разобраться с болезнью отца и раскрыть главную семейную тайну.

Максим Стоянов и Анастасия Уколова станут пациентами Максима Матвеева в продолжении «Триггера»
фото: пресс-служба Кинопоиска

К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя), Роман Маякин (Денис), Сабина Ахмедова (Ирина). К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум (Майя), исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме».

Проект производится компаниями «Лунапарк» и Плюс Студия на основе формата, созданного Продюсерской компанией «Среда». «Триггер» — один из самых высокооцененных российских сериалов на Кинопоиске. Драму в онлайн-кинотеатре уже посмотрели 5 млн подписчиков, а рейтинг «Триггера» составляет 8,5 при более миллиона оценок пользователей.
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Максим Стоянов и Анастасия Уколова станут пациентами Максима Матвеева в продолжении «Триггера» фотографии
Максим Стоянов и Анастасия Уколова станут пациентами Максима Матвеева в продолжении «Триггера» фотографии
Максим Стоянов и Анастасия Уколова станут пациентами Максима Матвеева в продолжении «Триггера» фотографии
Максим Стоянов и Анастасия Уколова станут пациентами Максима Матвеева в продолжении «Триггера» фотографии
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Деконструкция «Планета первобытных людей»

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