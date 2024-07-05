Никита Кологривый найдет «Сокровища гномов»

анонс

Премьера третьего сезона состоится в этом году

Максим Стоянов и Анастасия Уколова станут пациентами Максима Матвеева в продолжении «Триггера»

Можно узнать, где была произнесена завирусившаяся фраза «Ты теперь пацан…»

На «Кинокарте России» появились локации сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

У фильмов «Летят журавли», «Война и мир» и «Иван Грозный» могут появиться ремейки

5 июля

«Трудно быть богом», современная «Москва слезам не верит» и «Лукоморье» победили в конкурсе ИРИ на создание национального контента

Всего на поддержку 130 проектов будет выделено более 15,7 млрд рублей