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Никита Кологривый найдет «Сокровища гномов»

5 июля
2024 год

Новости кино >>
5 июля 2024
В Москве стартовали съемки новой приключенческой комедии «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Владимиром Сычевым в главных ролях. Картина о неудачливом коммерсанте, который унаследовал сказочных существ, способных находить тайные сокровища, выйдет в прокат 29 мая 2025 года. Об этом сообщает компания «Наше кино», которая выступает производителем и дистрибьютором фильма.

Никита Кологривый найдет «Сокровища гномов»
фото: «Наше кино»

Главный герой Рома — амбициозный, но неудачливый коммерсант. Чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, он впервые идет на мошенничество — вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но, вместе с домом и участком Рома наследует и… четырех живых гномов, которых скрывал старик. Гномы обладают способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела — этим они и занимались со своим покойным хозяином. Если же присвоить клад, то волшебные силы гномов начнут пропадать. Рома мечтает о богатстве и обманом убеждает маленьких существ отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого ему хватило бы на всю оставшуюся жизнь.

«“Сокровища гномов” — это замечательный проект нашей компании в линейке семейного кино, которую мы активно развиваем. Блестящий актерский состав, уникальная, ни на что непохожая история и сказочные анимированные гномы выделяют этот проект среди других. Съемки пройдут в июле в Москве и Московской области. Период пост-продакшна, в котором основную работу будет занимать анимация гномов для фильма, займет еще 5-6 месяцев», — говорит генеральный продюсер фильма Максим Рогальский.

Продюсером картины также значится Василий Ровенский, а режиссером выступает Александр Бабаев.
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Никита Кологривый найдет «Сокровища гномов» фотографии
Никита Кологривый найдет «Сокровища гномов» фотографии
Никита Кологривый найдет «Сокровища гномов» фотографии
Никита Кологривый найдет «Сокровища гномов» фотографии
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