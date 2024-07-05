Никита Кологривый найдет «Сокровища гномов»

В Москве стартовали съемки новой приключенческой комедии «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Владимиром Сычевым в главных ролях. Картина о неудачливом коммерсанте, который унаследовал сказочных существ, способных находить тайные сокровища, выйдет в прокат 29 мая 2025 года. Об этом сообщает компания «Наше кино», которая выступает производителем и дистрибьютором фильма.
фото: «Наше кино»
Главный герой Рома — амбициозный, но неудачливый коммерсант. Чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, он впервые идет на мошенничество — вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но, вместе с домом и участком Рома наследует и… четырех живых гномов, которых скрывал старик. Гномы обладают способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела — этим они и занимались со своим покойным хозяином. Если же присвоить клад, то волшебные силы гномов начнут пропадать. Рома мечтает о богатстве и обманом убеждает маленьких существ отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого ему хватило бы на всю оставшуюся жизнь.
«“Сокровища гномов” — это замечательный проект нашей компании в линейке семейного кино, которую мы активно развиваем. Блестящий актерский состав, уникальная, ни на что непохожая история и сказочные анимированные гномы выделяют этот проект среди других. Съемки пройдут в июле в Москве и Московской области. Период пост-продакшна, в котором основную работу будет занимать анимация гномов для фильма, займет еще 5-6 месяцев», — говорит генеральный продюсер фильма Максим Рогальский.
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