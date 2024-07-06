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Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю

6 июля
2024 год

Новости кино >>
6 июля 2024

Супергерои в феодальной Японии, ведьма-портниха и живучий кайдзю — аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом трейлере «Розы Версаля» или внезапной трилогии «Истребителя демонов»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Японские фанаты «Моей геройской академии», которые сходят в кино на фильм «Ты — следующий», получат бонусную мангу. Количество ограничено 1,5 миллионами экземпляров.

🔘 «Мононокэ: Зонтик» определился с местом премьеры: первыми насладиться продолжением культового сериала смогут посетители канадского международного фестиваля фантастических фильмов FantAsia.

🔘 «Кайдзю №8», как и положено гигантским чудовищам, громогласно сопровождает анонс продолжения тизером:


🔘 Тем временем, «Сторона Б» — манга-спин-офф сериала про мужчину-кайдзю — прощается с читателями: 11-я глава ляжет на прилавки 12 июля, и на этом — всё.

🔘 У «Реинкарнации безработного» в планах третий сезон — едва ли последний, но уже с промороликом.

🔘 Официальный X-аккаунт «Эй, Томбо!» передает, что второй сезон спокона про гольф появится уже этой осенью.

🔘 «Боевой отряд “Полный провал”» тоже заходит на второй круг. Дата выхода пока неизвестна (когда-нибудь в 2025-м), зато есть трейлер:


🔘 «Выдающиеся звери» подходят к финалу: первый кур третьего и последнего сезона появится в библиотеке Netflix 1 декабря.

🔘 Состоялся анонс продолжения «Тригана»: «финальная фаза» аниме-сериала получит подзаголовок Stargaze, а ее сюжет развернется через 2,5 года после событий прошлогоднего «Урагана».

🔘 Дзюндзи Ито и его команда из студий Drive и Akatsuki закончили первый эпизод «Спирали». Такими темпами ждать сериал будут еще наши внуки, но сам мэтр хоррор-манги доволен качеством работы, а это многое значит.

Читать «Кайдзю №8» — удивительная история 32-летнего уборщика исполинских трупов

Слезинка ребенка против короля демонов


Издательство Kadokawa объявило, что фэнтезийную мангу «Клеватесс: Король демонических зверей, младенец и герой-нежить» ждет магическое превращение в аниме. Трейлер — в наличии. За экранизацию отвечает студия Lay-duceСезон беспокойных дев», «Томо — девушка!»).


С самого детства Алисия мечтала стать героиней. И вот, наконец, настало её время. В числе 13 отважных воинов, выбранных королем, девушка готовится к схватке с повелителем демонических зверей Клеватессом. Однако безрассудная отвага команды приводит к противоположному результату: все обитатели континента Эдтеа оказываются в смертельной опасности. Единственная надежда на спасение — новорожденный младенец, которого взял на воспитание Клеватесс, чтобы познать суть человеческой расы.

Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю

Оригинальную мангу написал Юдзи ИвахараИзмерение «W», «Темнее чёрного»), а её экранизация стала режиссерским дебютом Киётаки Тагути (чардиз кайдзю из «Диназенон. Фильм»). Сценарий написал Кэйго КоянагиСозданный в Бездне», «Буря потерь»), музыку сочинил Нобуаки НобусаваВрата Штейна 0», «Выходной Господина Злодея»), а дизайн персонажей вышел из-под руки Соитиро СакоПапаши-дружбаны», «Маги: Приключение Синдбада»). Алисию озвучила Харука Сираиси (титульная героиня из «Время пыток, принцесса!»), в роли повелителя демонических зверей предстал Юити Накамура (Сатору Годзё из «Магической битвы»), а Клен (человеческая ипостась Клеватесса) воплотила Муцуми Тамура (Вельзевул из «Страны песков»).

Читать «Томо — девушка!» — ромком от той же студии

Большая перемена


Аниме «Я стал учителем в школе монстров!», анонсированное в декабре прошлого года, потихоньку обрастает подробностями (правда, пока статичными). Студия SatelightХвост феи», «Макросс Фронтир») планирует выход сериала на октябрь 2024-го.

Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю

Молодой учитель Харуаки Абэ, несмотря на нерешительный и мягкий характер, получает работу мечты в частной академии Хякки на удаленном острове. Взаимодействие даже с обычными учениками вызывает у него затруднения, но то ли еще будет, когда он узнает, что все его новые подопечные — ёкаи. За режиссуру отвечает Кацуми ОноЮгио! Арк-Файв», «Девичьи воздушные силы»), сценарий — на Дэко Акао, более известная, как Хитоми МиэноРагна Багровый», «Кэрол и Тьюсдей»). Недотепу Харуаки Абэ озвучит Рёта Осака (Наото Татибана из «Токийских мстителей»).

Читать «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — исекай того же режиссера

Ведьмина служба пошива


На выставке Anime Expo 2024, которая проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе (Калифорния), показали первый трейлер сериала «Ателье колдовских колпаков», чей анонс состоялся больше двух лет назад (ролик с движущимися картинками можно посмотреть здесь). Одноименную мангу Камомэ Сирахамы адаптирует режиссер Аюму ВатанабэЛетнее время», «У Коми проблемы с общением») на студии BUG FILMSПредсмертный список зомби»). За музыкальное сопровождение отвечает Юка Китамура, написавшая саундтреки к видеоиграм компании From SoftwareSekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls 3 и Elden Ring.


В мире, где волшебство соседствует с обыденностью, юная дочь портнихи Коко очарована магией. Несмотря на происхождение и отсутствие таланта, она мечтает стать ведьмой. В результате череды (не)удачных событий девочка попадает под опеку мага Кифри и постигает азы колдовства вместе с тремя другими начинающими чародейками.

Читать «Магия и мускулы» — уморительное аниме о принудительной учебе в «Хогвартсе»

МИЛЛИОНЕР, ФИЛАНТРОП, СИНОБИ


«Бэтмен-ниндзя против Лиги Якудза» — новый проект студий Warner Bros. Japan.Семь главенствующих мечей») и Kamikaze DougaПопсовый эпос», «Гяру и динозавр») — тоже хвастает первым роликом. Для съемок продолжения оригинального аниме 2018 года возвращаются постановщики Дзюмпэй МидзусакиКоколорс») и Синдзи ТакагиКровь: Последний вампир»), сценарист Кадзуки НакасимаПромар»), дизайнер персонажей Такаси ОкадзакиЛетние войны») и композитор Юго КанноПлутон»).


В фильме «Бэтмен-ниндзя» Брюс Уэйн перемещается из Готэма в феодальную Японию, чтобы помешать прибывшим на два года ранее Джокеру, Харли Квинн и другим суперзлодеям изменить ход истории. В сиквеле место действия останется прежним, а вот противостоять Темному рыцарю будут бывшие союзники: Зеленый Фонарь, Аквамен, Флэш и Чудо-женщина. В роли Бэтмена — по-прежнему Коити Ямадэра (Спайк Шпигель из «Ковбоя Бибопа»).

Читать «Скотт Пилигрим жмет на газ» (и переосмысляет культовые комикс с фильмом)

Трудно быть клоном


На «Фабрике особенных детей», оказывается, еще кто-то работает: студия NAZМоя первая гяру», «Спокойной ночи, мир»), анонсировавшая аниме в честь своего десятилетия в марте прошлого года, показала новый постер, а чуть позже обещает выкатить трейлер. Постановкой сай-фая руководит Ацуси ИкарияБиско-ржавоед»), скрипт написал мангака Отаро МайдзёID: Вторжение»), а оригинальный дизайн персонажей придумал Юки КодамаКровавый парень»).

Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю

Однажды Гэнпэй узнает страшную правду: он — всего лишь клон прибывшего из космоса Дэнсина. Теперь юноша должен сделать выбор: остаться в тени прототипа или отправиться в эпическое путешествие по галактике, чтобы сражаться за справедливость во Вселенной.

Читать Самые ожидаемые аниме лета
БОНУС: Аркадный кабинет для новой видеоигры Naruto Emblem Battle. За каждую игровую сессию автомат выдает одну бесплатную Эмблему — «карточку» с синоби из «Наруто», которые образуют колоду для игры. Релиз в Северной Америке запланирован этим летом, пока же юные ниндзя из Конохи получили лишь анонсирующий тизер.

Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать архивное интервью великого Го Нагаи, создателя «Мазингер Зет» и «Грендайзера», или как Япония и Южная Корея используют поп-культуру друг друга.
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Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю фотографии
Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю фотографии
Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю фотографии
Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю фотографии
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