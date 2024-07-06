Бэтмен хочет домой: главные новости аниме за неделю

Супергерои в феодальной Японии, ведьма-портниха и живучий кайдзю — аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом трейлере
«Розы Версаля
» или внезапной трилогии
«Истребителя демонов
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 Японские фанаты «Моей геройской академии
», которые сходят в кино на фильм «Ты — следующий
», получат бонусную мангу. Количество ограничено 1,5 миллионами экземпляров.
🔘 «Мононокэ: Зонтик
» определился с местом премьеры: первыми насладиться продолжением культового сериала
смогут посетители канадского международного фестиваля фантастических фильмов FantAsia
.
🔘 «Кайдзю №8
», как и положено гигантским чудовищам, громогласно сопровождает анонс продолжения тизером:
🔘 Тем временем, «Сторона Б
» — манга-спин-офф сериала про мужчину-кайдзю
— прощается с читателями: 11-я глава ляжет на прилавки 12 июля, и на этом — всё.
🔘 У «Реинкарнации безработного
» в планах третий сезон — едва ли последний, но уже с промороликом
.
🔘 Официальный X-аккаунт «Эй, Томбо!
» передает, что второй сезон спокона
про гольф появится уже этой осенью.
🔘 «Боевой отряд “Полный провал”
» тоже заходит на второй круг. Дата выхода пока неизвестна (когда-нибудь в 2025-м), зато есть трейлер:
🔘 «Выдающиеся звери
» подходят к финалу: первый кур третьего и последнего сезона появится в библиотеке Netflix
1 декабря.
🔘 Состоялся анонс продолжения «Тригана
»: «финальная фаза» аниме-сериала получит подзаголовок Stargaze
, а ее сюжет развернется через 2,5 года после событий прошлогоднего «Урагана
».
🔘 Дзюндзи Ито
и его команда из студий Drive
и Akatsuki
закончили первый эпизод «Спирали
». Такими темпами ждать сериал
будут еще наши внуки, но сам мэтр хоррор-манги
доволен качеством работы, а это многое значит.
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«Кайдзю №8» — удивительная история 32-летнего уборщика исполинских трупов
Слезинка ребенка против короля демонов
Издательство Kadokawa
объявило, что фэнтезийную мангу «Клеватесс: Король демонических зверей, младенец и герой-нежить
» ждет магическое превращение в аниме. Трейлер — в наличии. За экранизацию отвечает студия Lay-duce
(«Сезон беспокойных дев
», «Томо — девушка!
»).
С самого детства Алисия мечтала стать героиней. И вот, наконец, настало её время. В числе 13 отважных воинов, выбранных королем, девушка готовится к схватке с повелителем демонических зверей Клеватессом. Однако безрассудная отвага команды приводит к противоположному результату: все обитатели континента Эдтеа оказываются в смертельной опасности. Единственная надежда на спасение — новорожденный младенец, которого взял на воспитание Клеватесс, чтобы познать суть человеческой расы.
Оригинальную мангу написал Юдзи Ивахара
(«Измерение «W
», «Темнее чёрного
»), а её экранизация стала режиссерским дебютом Киётаки Тагути
(чардиз кайдзю из «Диназенон. Фильм
»). Сценарий написал Кэйго Коянаги
(«Созданный в Бездне
», «Буря потерь
»), музыку сочинил Нобуаки Нобусава
(«Врата Штейна 0
», «Выходной Господина Злодея
»), а дизайн персонажей вышел из-под руки Соитиро Сако
(«Папаши-дружбаны
», «Маги: Приключение Синдбада
»). Алисию озвучила Харука Сираиси
(титульная героиня
из «Время пыток, принцесса!
»), в роли повелителя демонических зверей предстал Юити Накамура
(Сатору Годзё
из «Магической битвы
»), а Клен (человеческая ипостась Клеватесса) воплотила Муцуми Тамура
(Вельзевул
из «Страны песков
»).
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«Томо — девушка!» — ромком от той же студии
Большая перемена
Аниме «Я стал учителем в школе монстров!
», анонсированное
в декабре прошлого года, потихоньку обрастает подробностями (правда, пока статичными). Студия Satelight
(«Хвост феи
», «Макросс Фронтир
») планирует выход сериала на октябрь 2024-го.
Молодой учитель Харуаки Абэ, несмотря на нерешительный и мягкий характер, получает работу мечты в частной академии Хякки на удаленном острове. Взаимодействие даже с обычными учениками вызывает у него затруднения, но то ли еще будет, когда он узнает, что все его новые подопечные — ёкаи
. За режиссуру отвечает Кацуми Оно
(«Югио! Арк-Файв
», «Девичьи воздушные силы
»), сценарий — на Дэко Акао
, более известная, как Хитоми Миэно
(«Рагна Багровый
», «Кэрол и Тьюсдей
»). Недотепу Харуаки Абэ озвучит Рёта Осака
(Наото Татибана
из «Токийских мстителей
»).
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«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — исекай того же режиссера
Ведьмина служба пошива
На выставке Anime Expo 2024
, которая проходит
прямо сейчас в Лос-Анджелесе (Калифорния), показали первый трейлер сериала «Ателье колдовских колпаков
», чей анонс состоялся больше двух лет назад (ролик с движущимися картинками можно посмотреть здесь
). Одноименную мангу Камомэ Сирахамы
адаптирует режиссер Аюму Ватанабэ
(«Летнее время
», «У Коми проблемы с общением
») на студии BUG FILMS
(«Предсмертный список зомби
»). За музыкальное сопровождение отвечает Юка Китамура
, написавшая саундтреки к видеоиграм компании From Software
— Sekiro: Shadows Die Twice
, Dark Souls 3
и Elden Ring
.
В мире, где волшебство соседствует с обыденностью, юная дочь портнихи Коко очарована магией. Несмотря на происхождение и отсутствие таланта, она мечтает стать ведьмой. В результате череды (не)удачных событий девочка попадает под опеку мага Кифри и постигает азы колдовства вместе с тремя другими начинающими чародейками.
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«Магия и мускулы» — уморительное аниме о принудительной учебе в «Хогвартсе»
МИЛЛИОНЕР, ФИЛАНТРОП, СИНОБИ
«Бэтмен-ниндзя против Лиги Якудза
» — новый проект студий Warner Bros. Japan.
(«Семь главенствующих мечей
») и Kamikaze Douga
(«Попсовый эпос
», «Гяру и динозавр
») — тоже хвастает первым роликом. Для съемок продолжения оригинального аниме
2018 года возвращаются постановщики Дзюмпэй Мидзусаки
(«Коколорс
») и Синдзи Такаги
(«Кровь: Последний вампир
»), сценарист Кадзуки Накасима
(«Промар
»), дизайнер персонажей Такаси Окадзаки
(«Летние войны
») и композитор Юго Канно
(«Плутон
»).
В фильме «Бэтмен-ниндзя
» Брюс Уэйн перемещается из Готэма в феодальную Японию
, чтобы помешать прибывшим на два года ранее Джокеру, Харли Квинн и другим суперзлодеям изменить ход истории. В сиквеле место действия останется прежним, а вот противостоять Темному рыцарю будут бывшие союзники: Зеленый Фонарь, Аквамен, Флэш и Чудо-женщина. В роли Бэтмена — по-прежнему Коити Ямадэра
(Спайк Шпигель
из «Ковбоя Бибопа
»).
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«Скотт Пилигрим жмет на газ» (и переосмысляет культовые комикс с фильмом)
Трудно быть клоном
На «Фабрике особенных детей
», оказывается, еще кто-то работает: студия NAZ
(«Моя первая гяру
», «Спокойной ночи, мир
»), анонсировавшая
аниме в честь своего десятилетия в марте прошлого года, показала новый постер
, а чуть позже обещает выкатить трейлер. Постановкой сай-фая руководит Ацуси Икария
(«Биско-ржавоед
»), скрипт написал мангака Отаро Майдзё
(«ID: Вторжение
»), а оригинальный дизайн персонажей придумал Юки Кодама
(«Кровавый парень
»).
Однажды Гэнпэй узнает страшную правду: он — всего лишь клон прибывшего из космоса Дэнсина. Теперь юноша должен сделать выбор: остаться в тени прототипа или отправиться в эпическое путешествие по галактике, чтобы сражаться за справедливость во Вселенной.
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Самые ожидаемые аниме лета
БОНУС
: Аркадный кабинет для новой видеоигры Naruto Emblem Battle
. За каждую игровую сессию автомат выдает одну бесплатную Эмблему — «карточку» с синоби из «Наруто
», которые образуют колоду для игры. Релиз в Северной Америке запланирован этим летом, пока же юные ниндзя из Конохи получили лишь анонсирующий тизер
.
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