Янина Третьякова, Антон Даниленко и Гавриил Федотов сыграли в мелодраме «Уходя, закрывайте двери»

Это история бывшей детдомовки Тоси Калугиной, в жизни которой наступила черная полоса – она потеряла жениха, квартиру и работу. Чтобы выжить, девушка устраивается дворником в жилом комплексе «Мечта». Благодаря трудолюбию и внимательному отношению к людям, Тося быстро завоевывает сердца жителей ЖК: помогает вечно занятой бизнесвуман наладить отношения с дочерью-подростком, вдохновляет бывшего художника вернуться к живописи, ухаживает за одинокой пожилой актрисой Верой Павловной.
По словам исполнительницы главной роли Янины Третьяковой, «у Антонины большое сердце, и огромное желание быть нужной и создать семью. Как человек, лишенный этой семьи с самого детства, она старается свить свое гнездышко везде, где оказывается. Возможно, из-за недостатка любви она рисует ее там, где ее не может быть. Это делает ее наивной, милой чудачкой. Но ведь именно эти качества и помогают ей жить. И, конечно, встретить свою настоящую любовь».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Жизнь Тоси постепенно налаживается, и в ней появляется настоящий принц, который, словно в сказке, начинает за ней ухаживать. Но, как бывает, однажды карета превращается в тыкву, а прекрасный принц оказывается подлым мошенником, из-за которого наивная Тося попадает в СИЗО. Но в сказке добро всегда побеждает зло, и появляется долгожданный спаситель — тот, кому ее судьба действительно небезразлична.
«Из общих черт с моим персонажем у нас если только честность, в остальном мы разные. Сергей в связи с профессией немного грубоват, прямолинеен, говорит то, что думает, не доверяет людям. У меня совершенно другие особенности характера. Поэтому играть Сергея мне было любопытно», — рассказал о своем персонаже Гавриил Федотов.
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