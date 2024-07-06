«Взлом - это наше оружие»: стартовало производство экранизации игровой серии Watch Dogs

Режиссер Матье Тюри
приступил к съемкам киноадаптации игровой серии Watch Dogs. Главные роли закреплены за Томом Блайтом
и Софи Уайлд
, уточняет Coming Soon
.
Впервые об экранизации заговорили в 2013 году. В 2014-м к работе над сценарием приступили Ретт Риз
и Пол Верник
, затем их сменила Кристи ЛеБлан
, а ее версию переписала Виктория Бата. За производство экранизации отвечают кинокомпания New Regency Pictures и Ubisoft Film & Television.
Сюжет картины пока неизвестен. Сами игры, чье действие разворачивается в вымышленных версиях реальных городов, рассказывают о разных хакерах, которые, преследуя свои цели, оказываются вовлеченными в преступный мир. Антагонистами обычно являются коррумпированные компании, криминальные авторитеты и конкурирующие хакеры, которые используют вымышленную сеть ctOS, объединяющую все электронные устройства в городе в единую систему и хранящую личную информацию о большинстве горожан.
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Оригинал вышел в 2014 году, спустя два года игроки погрузились в мир Watch Dogs 2, а в 2020-м свет увидела третья часть серии Watch Dogs: Legion. На даный момент аудитория серии превышает 50 миллионов человек.
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