Не стало продюсера «Титаника» и «Аватара» Джона Ландау

В Лос-Анджелесе после 16-месячной борьбы с раком не стало друга и соратника Джеймса Кэмерона
— продюсера «Титаника
» и «Аватара
» Джона Ландау
. Ему было 63 года, уточняет Deadline
.
«Его наследие — не только фильмы, которые он продюсировал, но и личный пример, который он подал — неукротимый, заботливый, неутомимый, проницательный и совершенно уникальный. Он создавал великие картины, распространяя тепло и радость от создания кино. Он вдохновлял нас прилагать усилия каждый день. Я потерял дорогого друга и моего ближайшего соратника, которого я знал больше 30 лет. Не стало части меня», —
прокомментировал смерть коллеги Кэмерон.
Джон родился 23 июля 1960 года в семье продюсеров Эди и Эли Ландау. В кино с 80-х. Начинал в качестве менеджера по производству на таких фильмах, как «Охотник на людей
» и «Иллюзия убийства
». Первыми продюсерскими работами для него стали ленты «Дорогая, я уменьшил детей
» и «Дик Трэйси
». Работал также над американской экранизацией «Соляриса
» и фантастическим боевиком «Алита: Боевой ангел
». В 2022-м вышла его последняя законченная работа — «Аватар: Путь воды
». Лауреат семи престижных наград, включая «Оскар» за «Титаник». Был женат на каскадере и актрисе Джули Лэмм.
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