Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало продюсера «Титаника» и «Аватара» Джона Ландау

7 июля
2024 год

Новости кино >>
7 июля 2024
В Лос-Анджелесе после 16-месячной борьбы с раком не стало друга и соратника Джеймса Кэмерона — продюсера «Титаника» и «Аватара» Джона Ландау. Ему было 63 года, уточняет Deadline.

Не стало продюсера «Титаника» и «Аватара» Джона Ландау
фото: latimes.com

«Его наследие — не только фильмы, которые он продюсировал, но и личный пример, который он подал — неукротимый, заботливый, неутомимый, проницательный и совершенно уникальный. Он создавал великие картины, распространяя тепло и радость от создания кино. Он вдохновлял нас прилагать усилия каждый день. Я потерял дорогого друга и моего ближайшего соратника, которого я знал больше 30 лет. Не стало части меня», — прокомментировал смерть коллеги Кэмерон.

Джон родился 23 июля 1960 года в семье продюсеров Эди и Эли Ландау. В кино с 80-х. Начинал в качестве менеджера по производству на таких фильмах, как «Охотник на людей» и «Иллюзия убийства». Первыми продюсерскими работами для него стали ленты «Дорогая, я уменьшил детей» и «Дик Трэйси». Работал также над американской экранизацией «Соляриса» и фантастическим боевиком «Алита: Боевой ангел». В 2022-м вышла его последняя законченная работа — «Аватар: Путь воды». Лауреат семи престижных наград, включая «Оскар» за «Титаник». Был женат на каскадере и актрисе Джули Лэмм.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   7.07.2024 - 12:39
Светлая память невероятному человеку....2024 год остановись( читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Джеймс КэмеронДжон Ландау
фильмы
АватарАватар 2Аватар 3Аватар 4Аватар 5Алита: Боевой ангелДик ТрэйсиДорогая, я уменьшил детейИллюзия убийстваОхотник на людейСолярисТитаник

анонс

Скорбим

Аза Лихитченко
6 июля ушла из жизни диктор Аза Лихитченко.
Александр Ковановский
6 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Ковановский.
Василий Вавилов
4 июля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Василий Вавилов.

День рождения >>

Сергей Власов
Михаил Гаврилов-Третьяков
Екатерина Зинченко
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Виктория Лукина
Валентин Никулин
Эдуардс Павулс
Наталья Ткаченко
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Шелли Дюваль
Билл Кемпбелл
Ринго Старр
Клэр Холт
Нина Хосс
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Что-то не так с Кевином
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2011
Ночной замес
боевик, молодежный фильм, фильм ужасов
Канада, 2023
Папуля
драма
США, 2023
Астрал. Ночной кошмар
мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2024
На гребне волны. Возвращение
криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Максин XXX
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Наводнение
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Большое путешествие. Вокруг света
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Культурная комедия
комедия
Россия, 2024
Не одна дома
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Город страха
детектив, триллер, экранизация
Германия, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram