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«Внешние сферы» с Джошем Бролином закрыли после двух сезонов

7 июля
2024 год

Новости кино >>
7 июля 2024
Фантастический сериал «Внешние сферы» с Джошем Бролином от стримингового сервиса Amazon Prime Video закрыли после двух сезонов, сообщает Variety.

«Внешние сферы» с Джошем Бролином закрыли после двух сезонов
фото: кадр из сериала «Внешние сферы»

По сюжету фермер Роял Эбботт из Вайоминга обнаруживает на своей земле таинственную черную дыру. Сразу появляются люди, желающие использовать эту тайну в своих интересах.

Компанию Бролину в сериале, стартовавшем в 2022 году, составили Имоджен Путс, Лили Тейлор, Льюис Пуллман, Том Пелфри и Уилл Паттон. Шоураннером выступил Чарльз Мюррей, а среди продюсеров, помимо исполнителя главной роли, числились Брэд Питт и Эми Саймец.
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№ 1
Юля Наумова   7.07.2024 - 13:06
Грустная новость. Мне стало как-то не комфортно. Сериал неземной, принимается с первых минут. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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