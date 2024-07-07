«Внешние сферы» с Джошем Бролином закрыли после двух сезонов

Фантастический сериал «Внешние сферы
» с Джошем Бролином
от стримингового сервиса Amazon Prime Video закрыли после двух сезонов, сообщает Variety
.
фото: кадр из сериала «Внешние сферы»
По сюжету фермер Роял Эбботт из Вайоминга обнаруживает на своей земле таинственную черную дыру. Сразу появляются люди, желающие использовать эту тайну в своих интересах.
Компанию Бролину в сериале, стартовавшем в 2022 году, составили Имоджен Путс
, Лили Тейлор
, Льюис Пуллман
, Том Пелфри
и Уилл Паттон
. Шоураннером выступил Чарльз Мюррей, а среди продюсеров, помимо исполнителя главной роли, числились Брэд Питт
и Эми Саймец
.
обсуждение >>