Сын Кристофера Рива появится в «Супермене» Джеймса Ганна

Уилл Рив присоединился к «Супермену
» Джеймса Ганна
, уверяет Deadline
.
Его отец Кристофер Рив
прославился ролью Кларка Кента в серии кинокомиксов, стартовавшей в 1978 году и завершившейся четвертой частью в 1987-м. После падения с лошади в 1995-м звезду парализовало, а спустя девять лет его не стало.
Младший сын актера в настоящий момент является корреспондентом канала ABC News, в качестве которого, видимо, и появится камео в новом фильме.
Титульная роль в картине Ганна закреплена за Дэвидом Коренсветом
. Компанию ему составят Рэйчел Броснахэн
в качестве Лоис Лэйн, Николас Холт
в образе Лекса Лютора, Нэйтан Филлион
в роли Зеленого Фонаря, Изабела Монер
как Девушка-ястреб и другие актеры. Релиз намечен на 11 июля 2025-го.
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