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Сын Кристофера Рива появится в «Супермене» Джеймса Ганна

7 июля
2024 год

Новости кино >>
7 июля 2024
Уилл Рив присоединился к «Супермену» Джеймса Ганна, уверяет Deadline.

Его отец Кристофер Рив прославился ролью Кларка Кента в серии кинокомиксов, стартовавшей в 1978 году и завершившейся четвертой частью в 1987-м. После падения с лошади в 1995-м звезду парализовало, а спустя девять лет его не стало.

Сын Кристофера Рива появится в «Супермене» Джеймса Ганна
фото: thehindu.com

Младший сын актера в настоящий момент является корреспондентом канала ABC News, в качестве которого, видимо, и появится камео в новом фильме.

Титульная роль в картине Ганна закреплена за Дэвидом Коренсветом. Компанию ему составят Рэйчел Броснахэн в качестве Лоис Лэйн, Николас Холт в образе Лекса Лютора, Нэйтан Филлион в роли Зеленого Фонаря, Изабела Монер как Девушка-ястреб и другие актеры. Релиз намечен на 11 июля 2025-го.
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