«Пришелец» признан лучшим фильмом Фестиваля молодого кино VOICES

7 июля в Вологде подвели итоги 11-го Фестиваля молодого кино VOICES
. Лучшей картиной конкурсной программы стала фантастическая драма Ивана Соснина
«Пришелец
» с Максимом Стояновым
в главной роли.
По традиции, победителей VOICES выбирают зрители. В этом году они отдали свое предпочтение фестивальному хиту «Пришелец» — истории слабослышащего «дурачка» Леши (Максим Стоянов), проживающего в небольшой уральской деревне. Леша с детства увлечен уфологией и не теряет надежды выйти на контакт с инопланетной цивилизацией: ради этого он регулярно рисует круги на полях и мониторит радиоэфир, надеясь найти доказательства существования внеземного разума. Наконец, инопланетяне действительно обращают на него внимание — на Землю прибывает пришелец в образе маленькой девочки (Алена Мирошникова
), проводящий Леше своеобразную «экзаменовку». Решается, нужно ли забрать его с Земли или все же оставить его в покое. На прошедшем ранее 46-м Московском Международном кинофестивале «Пришелец» остался без наград, зато на VOICES получил сразу два приза: за лучший фильм смотра и лучшую режиссуру.
Читать
Прекрасное далекое. Рецензия на фильм «Пришелец»
Призом за лучшую роль в этом году награжден французский актер Рафаэль Кенар
, сыгравший главную роль в драме «Цепной пес
». Его герой Миралес — парень из небольшого поселения на юге Франции, привыкший жить простой сельской жизнью. Когда лучший друг Миралеса Дог (Антони Бажон
) внезапно влюбляется в девушку, обоим приходится по новому взглянуть на свою жизнь.
Также на фестивале отметили лучший короткометражный фильм. Им стала мистическая работа Жени Казанкиной
«NEW
», рассказывающая странную историю пустой квартиры, в которую заезжает посторонняя девушка. Она должна присматривать за собакой уехавшего хозяина жилья, но вскоре узнает, что личность владельца квартиры окутана странной тайной.
обсуждение >>