Павел Лунгин снимет документальный фильм про Петра Мамонова

Павел Лунгин снимет документальный фильм про основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова. Об этом режиссер рассказал в интервью ТАСС.
фото: Культура.рф
«Я сейчас хочу сделать большой документальный фильм, посвященный Петру Мамонову, "Четыре жизни Петра Мамонова". Он заслуживает внимания, осмысления. Человек проходил через совершенно разные стадии жизни - был и бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и знаменитым актером. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него что-то получалось, он разламывал это и шел дальше. Он, конечно, удивительная личность», — рассказывает Лунгин.
Сейчас режиссер занимается сбором материала, а работу над картиной планирует начать осенью. Лунгин хочет включить в фильм анимационные вставки, сцены, решенные в жанре докудрамы, а также материалы из своих фильмов («Остров», «Такси-блюз») с Мамоновым в главной роли. В ленту планируют добавить и оцифрованные записи домашних архивов, которые предоставила жена музыканта Ольга Мамонова.
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