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Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным набрал более 20 млн просмотров

8 июля
2024 год

Новости кино >>
8 июля 2024
Просмотры остросюжетного драмеди «Ректор» о гениальном ученом-социофобе, который пытается изобрести лекарство от страха, превысили в онлайн-кинотеатре PREMIER и социальной сети «ВКонтакте» 20 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба проекта. Премьера сериала состоялась на платформе PREMIER 25 апреля. Главные роли исполнили Владимир Канухин, Михаил Горевой, Даниил Спиваковский, Анастасия Шукевич, Виктория Полторак и другие. Режиссером сериала выступил Роман Фокин.

Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным набрал более 20 млн просмотров
фото: кадр из сериала «Ректор»

«Для нашего проекта это просто небывалый успех. Сериал, где главный герой не бандит, не полицейский, не бизнесмен, не психолог, как в большинстве сегодняшних сериалов, а юный ученый, оказался настолько популярен и заработал уже более 20 млн просмотров, что показывает и доказывает - зрителю сегодня нужны новые герои. И наш Лаврик в исполнении неподражаемого Владимира Канухина - один из примеров героя нашего времени, которого все так активно ищут. Я очень рад, что «Ректор» получился именно таким - с виду смесь легкой комедии и драмы, но при этом поднимающая такие серьезные темы, как преемственность и обновление кадров, важность научной деятельности и разработка научных открытий, коррупция и борьба с ней. Как оказалось, все это отозвалось у зрителя», — отметил продюсер сериала Жан Просянов.

По сюжету главный герой сериала – Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, – молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающий лекарство от страха. Главным образом – от своего собственного. Лаврик боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик – лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование, особенно когда столь крутые изменения выходят далеко за пределы карьерного роста?

Съемки проекта проходили в Университете науки и технологий МИСИС. Именно там располагался научный институт, в котором работал главный герой. Производством сериала занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). «Ректор» — первый проект на российском стриминге, посвященный научному сообществу. Одной из его целей является показать реальный научный мир изнутри и вдохновить молодых людей выбирать карьеру ученых. Проект был представлен ректорам ведущих вузов в рамках Московского Международного Салона образования. Кроме того, в ряде вузов состоялись показы сериала для студентов и научного сообщества. В 2022 году сериал был представлен в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале «Пилот» в Иваново. А в 2024-м был включен в основной конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.
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