Гонщик Юрий Дейнекин станет водителем полицейского авто в детективе «Краш»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки детектива «Краш» с Юрием Дейнекиным в главной роли. В центре сюжета – прирожденный гонщик и талантливый автомеханик Сергей Крашенников по прозвищу Краш, который волей случая становится водителем полицейского авто, сообщает пресс-служба НТВ, где и состоится премьера сериала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету Сергей Крашенников (Юрий Дейнекин) по прозвищу Краш – бессменный победитель ночных любительских гонок. После очередного триумфа вместе со своей любимой девушкой Таней (Алина Дулова) он решает прокатиться по ночному городу и становится свидетелем страшной аварии. Влюбленные решают скрыться с места происшествия, а позже становится ясно, что в автокатастрофе погибли родители Тани – известный бизнесмен Валентин Павлов и его супруга. Виновным признают водителя второй машины, но Таня винит во всем Краша и вычеркивает его из своей жизни.
«Мой герой Сергей Крашенников – настойчивый, рискованный и временами импульсивный парень, живущий по справедливости, по "пацанским" понятиям о дружбе и долге, защищает слабых и противостоит злу. Я очень люблю съемочный процесс в принципе, а когда есть возможность сыграть человека с увлечением, которое не только заряжает его, но и помогает ему в раскрытии дел, испытываешь двойное удовольствие. Он знает, чего хочет, живет гонками, во время которых входит в кураж, а в его крови бушует адреналин. Ему нравится быть на страже закона, его коллеги по службе отмечают, что он профессионал в своем деле и хороший человек. Сам я не поклонник автодела и не нахожу в себе такую же любовь к автомобилям, как мой герой, но, может, это даже хорошо. Возможно, Сергей Крашенников научит меня их любить. На мой взгляд, одна из основных идей сериала в том, что все тайное рано или поздно становится явным. Это общая фраза, но так оно и есть: чтобы ты ни скрывал – это выйдет наружу, и виновному придется понести наказание. Еще одна главная мысль: если ты любишь человека и веришь, что это взаимно, то нужно бороться за эту любовь, доказывать своему спутнику, что вы в этой жизни встретились неслучайно», — подчеркивает Юрий Дейнекин.
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