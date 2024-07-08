Гонщик Юрий Дейнекин станет водителем полицейского авто в детективе «Краш»

что почитать?

Можно узнать, где была произнесена завирусившаяся фраза «Ты теперь пацан…»

Нельзя делать вид, что все нормально: слово живое и мертвое в «оскароносной» драме «Сядь за руль моей машины»

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Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце

11-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию вызовут на заседание, чтобы определить, с кем они будут жить