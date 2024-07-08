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Екатерина Панасюк и Иван Батарев сыграли в мелодраме «Курьеры добра»

8 июля
2024 год

Новости кино >>
8 июля 2024
На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы Дмитрия Пантелеева «Курьеры добра», главные роли в которой исполнили Екатерина Панасюк и Иван Батарев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерина Панасюк и Иван Батарев сыграли в мелодраме «Курьеры добра»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету самый счастливый день в жизни Ольги, когда появилась на свет ее дочь, обернулся кошмаром – врачи сообщают новость о том, что ребенок родился инвалидом, и советуют отказаться от девочки. Самое болезненное, что муж Влад согласен с ними, а Ольга категорически против. Влад бросает их, не желая растить больного ребенка, и уходит к любовнице.

«Моя героиня всегда мечтала о большой и дружной семье. Но жизнь подготовила другой сценарий. Ольге приходится пройти через огромное количество препятствий, чтобы достичь своей цели», — говорит Екатерина Панасюк.

Ольга остается совсем одна наедине с бессонными ночами, бесконечными процедурами и горькими слезами. Утром она работает дворником, после обеда — курьером в пиццерии, а по ночам, падая с ног от усталости, делает массаж дочке. В поликлинике Ольге советуют обратиться к известному мануальному терапевту Сергею Завадскому, но денег на частную клинику у Ольги нет. Однажды она встречает людей, которые не смогли пройти мимо, и тогда вся ее жизнь меняется. Ольга открывает мир с другой стороны, понимая, что она не одинока, на свете много хороших людей, готовых протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается.

В четырехсерийной мелодраме также сыграли Василий Рукша, Юлия Пилипович, Сергей Громов, Лена Куо, Карина Хисматуллина, Галина Анисимова и другие.
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Екатерина Панасюк и Иван Батарев сыграли в мелодраме «Курьеры добра» фотографии
Екатерина Панасюк и Иван Батарев сыграли в мелодраме «Курьеры добра» фотографии
Екатерина Панасюк и Иван Батарев сыграли в мелодраме «Курьеры добра» фотографии
Екатерина Панасюк и Иван Батарев сыграли в мелодраме «Курьеры добра» фотографии
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