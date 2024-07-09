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К такому вы не готовы: главные анонсы Anime Expo 2024

9 июля
2024 год

Новости кино >>
9 июля 2024
В прошедшие выходные Лос-Анджелесский конференц-центр принял одно из самых ожидаемых мероприятий, посвященных японской поп-культуре: выставку Anime Expo 2024. За четыре дня там выступили ведущие представители индустрии, включая продюсеров, режиссеров, сэйю и мангак, а также показали трейлеры ожидаемых (и неожиданных) аниме-сериалов и фильмов. Мы подготовили обзор главных новостей и анонсов из жаркой Калифорнии.

К такому вы не готовы: главные анонсы Anime Expo 2024

Второй сезон нашумевшего спокона «Синяя тюрьма: Блю Лок» стартует в Стране восходящего солнца 5 октября и будет состоять из 14 эпизодов. В минутном проморолике от студии 8bitМальчик-горничная», «Радость подъема») показали нового персонажа — капитана сборной Японии U20 Оливера Айку, которого озвучит Сатоси Хино (Фэру из «Кулинарных скитаний в параллельном мире», Кёдзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов»).



Студия A-1 PicturesМилый во Франксе», «Хвост феи») пока не разглашает, когда продолжится «Поднятие уровня в одиночку», но выпустила уже второй трейлер «Восстаньте из тени» с момента анонса в апреле этого года. В ролике Джин У Сон, который по-прежнему говорит голосом Тайто Баны (Гримм из «Саги о Винланде») противостоит грозным противникам под трек 4eVR от Хироюки Савано.



Студия David ProductionНевероятные приключения ДжоДжо», «Клетки за работой») показала свежий трейлер «Пламенной бригады пожарных». Финальный сезон планируется выпустить в двух курах: первую половину покажут в апреле 2025-го, а вторую — в январе 2026-го. Видео сопровождается опенингом SPARK-AGAIN в исполнении японской поп-певицы AimerЧеловек-бензопила»).



Обещали — сделали! «Фабрика особенных детей» от студии NAZМоя первая гяру», «Детективное агентство «Хаматора») хвастает первым полноценным роликом. Над созданием галактических приключений клонированного юноши Гэнпея трудятся режиссер Ацуси Икария, сценарист Отаро Майдзё и художник по персонажам Юки Комада. Творческое трио уже известно совместной работой над сериалами «ID: Вторжение» и «Судьба/Начало».



Противостояние квинси и синигами продолжается: третья часть культовой франшизы «Блич: Тысячелетняя кровавая война» выйдет в октябре этого года с подзаголовком «Конфликт». За производство отвечает студия Pierrot Filmsдочка мастодонта PierrotНаруто», «Отчет о буйстве духов», «Крутой учитель Онидзука»). В трейлере звучит опенинг Kotoba ni Sezu Tomo от рок-н-ролльной группы SIX LOUNGE и эндинг Monochrome в исполнении suisoh.



«Темный дворецкий» вернется с пятым сезоном в 2025 году: арку «Зеленая ведьма», следующую за «Школой-интернатом», снова экранизирует Кэндзиро ОкадаМартовский лев», «Её заветное желание»), а озвучивать Сиэля и Себастьяна, как и прежде, будут Маая Сакомото (Акира из «Короля огненной охоты») и Дайсукэ Оно (Кёскэ Хори из «Хоримии: Кусочек»). Смотрим жуткий тизер под настораживающую музыку от студии CloverWorksХоримия», «Семья шпиона»).



Crunchyroll на текущей Anime Expo сыпал обещаниями премьер как в последний раз. Помимо анонсов продолжения «Монолога фармацевта», седьмого сезона «Тетради дружбы Нацумэ» и свежего «Доктора Стоуна», стриминг-сервис бахвалился премьерой третьего сезона знакового дунхуа «Агент времени» с подзаголовком «Арка Бридона». В библиотеке аниме-онлайн-кинотеатра сериал появится в течение года, а скрасить ожидание помогут два трейлера: один вы можете посмотреть ниже, второй живет вот здесь.



«Синий экзорцист» тоже активно требует внимания. Только весной закончилась «Сага об “Иллюминатах” Симанэ», как ей на смену спешит новый сезон. Первый кур демонического сёнэна выйдет в октябре с подзаголовком «За снегом» и уже заманивает зрителей стильным трейлером под опенинг Re Rescue от певицы Reol. Второй кур «Вся ночь» заявится на экраны и стриминги в январе следующего года. У руля проекта — старые знакомые экзорцисты: постановщик Дайсукэ ЁсидаУсио и Тора»), сценарист Тосия Оно, чардиз и режиссер анимации Юриэ Охигаси. Дьявольские близнецы тоже не планируют менять голоса: младшего Юкио озвучивает Дзюн Фукуяма (Лелуш Ламперуж из «Кода Гиас»), а преемника Сатаны РинаНобухико Окамото (Сё Адати из «Опасности в моем сердце»).



Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с режиссером «Поднятия уровня в одиночку» или как Япония и Южная Корея используют поп-культуру друг друга.
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К такому вы не готовы: главные анонсы Anime Expo 2024 фотографии
К такому вы не готовы: главные анонсы Anime Expo 2024 фотографии
К такому вы не готовы: главные анонсы Anime Expo 2024 фотографии
К такому вы не готовы: главные анонсы Anime Expo 2024 фотографии
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