К такому вы не готовы: главные анонсы Anime Expo 2024

В прошедшие выходные Лос-Анджелесский конференц-центр принял одно из самых ожидаемых мероприятий, посвященных японской поп-культуре: выставку Anime Expo 2024
. За четыре дня там выступили ведущие представители индустрии, включая продюсеров, режиссеров, сэйю и мангак, а также показали трейлеры ожидаемых (и неожиданных) аниме-сериалов и фильмов. Мы подготовили обзор главных новостей и анонсов из жаркой Калифорнии.
Второй сезон нашумевшего спокона
«Синяя тюрьма: Блю Лок
» стартует в Стране восходящего солнца 5 октября и будет состоять из 14 эпизодов. В минутном проморолике от студии 8bit
(«Мальчик-горничная
», «Радость подъема
») показали нового персонажа — капитана сборной Японии U20 Оливера Айку, которого озвучит Сатоси Хино
(Фэру
из «Кулинарных скитаний в параллельном мире
», Кёдзюро Рэнгоку
из «Истребителя демонов
»).
Студия A-1 Pictures
(«Милый во Франксе
», «Хвост феи
») пока не разглашает, когда продолжится «Поднятие уровня в одиночку
», но выпустила уже второй трейлер «Восстаньте из тени
» с момента анонса
в апреле этого года. В ролике Джин У Сон
, который по-прежнему говорит голосом Тайто Баны
(Гримм
из «Саги о Винланде
») противостоит грозным противникам под трек 4eVR
от Хироюки Савано
.
Студия David Production
(«Невероятные приключения ДжоДжо
», «Клетки за работой
») показала свежий трейлер «Пламенной бригады пожарных
». Финальный сезон планируется выпустить в двух курах: первую половину покажут в апреле 2025-го, а вторую — в январе 2026-го. Видео сопровождается опенингом SPARK-AGAIN
в исполнении японской поп-певицы Aimer
(«Человек-бензопила
»).
Обещали
— сделали! «Фабрика особенных детей
» от студии NAZ
(«Моя первая гяру
», «Детективное агентство «Хаматора
») хвастает первым полноценным роликом. Над созданием галактических приключений клонированного юноши Гэнпея трудятся режиссер Ацуси Икария
, сценарист Отаро Майдзё
и художник по персонажам Юки Комада
. Творческое трио уже известно совместной работой над сериалами «ID: Вторжение
» и «Судьба/Начало
».
Противостояние квинси и синигами продолжается: третья часть культовой франшизы «Блич: Тысячелетняя кровавая война
» выйдет в октябре этого года с подзаголовком «Конфликт
». За производство отвечает студия Pierrot Films
— дочка
мастодонта Pierrot
(«Наруто
», «Отчет о буйстве духов
», «Крутой учитель Онидзука
»). В трейлере звучит опенинг Kotoba ni Sezu Tomo
от рок-н-ролльной группы SIX LOUNGE
и эндинг Monochrome
в исполнении suisoh
.
«Темный дворецкий
» вернется с пятым сезоном в 2025 году: арку «Зеленая ведьма
», следующую за «Школой-интернатом
», снова экранизирует Кэндзиро Окада
(«Мартовский лев
», «Её заветное желание
»), а озвучивать Сиэля
и Себастьяна
, как и прежде, будут Маая Сакомото
(Акира
из «Короля огненной охоты
») и Дайсукэ Оно
(Кёскэ Хори
из «Хоримии: Кусочек
»). Смотрим жуткий тизер под настораживающую музыку от студии CloverWorks
(«Хоримия
», «Семья шпиона
»).
Crunchyroll
на текущей Anime Expo сыпал обещаниями премьер как в последний раз. Помимо анонсов продолжения «Монолога фармацевта
», седьмого сезона «Тетради дружбы Нацумэ
» и свежего «Доктора Стоуна
», стриминг-сервис бахвалился премьерой третьего сезона знакового дунхуа
«Агент времени
» с подзаголовком «Арка Бридона
». В библиотеке аниме-онлайн-кинотеатра сериал появится в течение года, а скрасить ожидание помогут два трейлера: один вы можете посмотреть ниже, второй живет вот здесь
.
«Синий экзорцист
» тоже активно требует внимания. Только весной закончилась «Сага об “Иллюминатах” Симанэ
», как ей на смену спешит новый сезон. Первый кур демонического сёнэна
выйдет в октябре с подзаголовком «За снегом
» и уже заманивает зрителей стильным трейлером под опенинг Re Rescue
от певицы Reol
. Второй кур «Вся ночь
» заявится на экраны и стриминги в январе следующего года. У руля проекта — старые знакомые экзорцисты: постановщик Дайсукэ Ёсида
(«Усио и Тора
»), сценарист Тосия Оно
, чардиз и режиссер анимации Юриэ Охигаси
. Дьявольские близнецы тоже не планируют менять голоса: младшего Юкио
озвучивает Дзюн Фукуяма
(Лелуш Ламперуж из «Кода Гиас
»), а преемника Сатаны Рина
— Нобухико Окамото
(Сё Адати
из «Опасности в моем сердце
»).
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