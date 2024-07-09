Подростки спасают мир от искусственного интеллекта в новом фантастическом сериале «Академия дружбы»

Стартовали съемки нового приключенческого фантастического сериала «Академия дружбы» о компании подростков, которые спасают мир от искусственного интеллекта. В касте молодые актеры Игнат Подобед, Влад Фельдман, Катя Капкина, Алена Глебова, а также фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. За производство отвечает компания С.Д.Л.Н. при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сообщает пресс-служба ИРИ.
фото: пресс-служба ИРИ
Главные герои — избалованные славой актеры телесериала — неожиданно оказываются в 2084 году, где их принимают за настоящих супергероев. Миром правит Искусственный Интеллект, все взрослые исчезли и дети будущего – ровесники героев — нуждаются в помощи. У юных актеров есть всего 48 часов, чтобы пройти множество испытаний, разгадать тайны, помочь детям и вернуться в свое время.
«С "Академией дружбы" мы хотели создать что-то большее, чем просто очередной приключенческий сериал. Наша цель — показать, что даже в самых трудных ситуациях дружба и вера в себя могут творить чудеса. Актеры, привыкшие к уютным гримеркам, вынуждены спасать мир — это тот случай, когда жизнь действительно подражает искусству. Мы надеемся, что этот сериал вдохновит наших зрителей верить в свои силы и всегда поддерживать друг друга», — отметил режиссер проекта Александр Соловьев.
Съемки проходят в различных локациях, включая Музей военно-морского флота в Кронштадте, Борницкий карьер под Гатчиной и заброшенные научно-исследовательские институты в Ленинградской области.
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