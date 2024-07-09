Подростки спасают мир от искусственного интеллекта в новом фантастическом сериале «Академия дружбы»

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Комедийный фильм выйдет в прокат 19 декабря

Филипп Киркоров и Денис Дорохов станут «Братьями»

9 июля

К такому вы не готовы: главные анонсы Anime Expo 2024

Футбол на выживание, противостояние пожарных, сатанинские близнецы и многое-многое другое!