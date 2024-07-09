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Филипп Киркоров и Денис Дорохов станут «Братьями»

9 июля
2024 год

Новости кино >>
9 июля 2024
Филипп Киркоров и Денис Дорохов сыграют главные роли в комедийном фильме «Братья». Производством занимается кинокомпания ТЕМП совместно с «Берг Саунд» и ГПМ РТВ. Картину 19 декабря выпустит в прокат «Централ Партнершип», сообщает пресс-служба проекта.

Филипп Киркоров и Денис Дорохов станут «Братьями»
фото: пресс-служба проекта

Сюжет строится вокруг Славика (Денис Дорохов), сочинского бездельника и дамского угодника, который жил, не задумываясь о завтрашнем дне. Но судьба решила сыграть с ним злую шутку – он узнает о страшном диагнозе. Единственной надеждой на спасение становится внезапно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Ради встречи с родственником Славик разрабатывает дерзкий план похищения звезды российской эстрады и вовлекает Киркорова в водоворот невероятных приключений.

«Признаюсь, я взволнован до глубины души, что мне доверили первую большую роль в кино. На сцене я уже много лет, но сейчас чувствую особую ответственность. Очень рад, что моим партнером по площадке будет Денис. Зрители увидят на экране совершенно новую грань каждого из нас. Это вызов, но уже победа!», – рассказывает Филипп Киркоров.

За создание фильма отвечает целая команда продюсеров: Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова, Аркадий Водахов.

«На самом деле "Братья" – это новое воплощение классического дуэта Пата и Паташона – знаменитых датских актеров-комиков эпохи немого кино. И очень здорово, что Тимур Вайнштейн решил реализовать любимую всеми старую классическую комедию с помощью двух самых суперпопулярных людей нашей страны: Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова. Я думаю, что этот киноход сработает, потому что Пат и Паташон очень долгое время были любимыми киногероями большого количества зрителей во всем мире», — говорит Тина Канделаки.

Режиссером выступает Марк Горобец. Съемки охватят широкую географию живописных уголков Краснодарского края и Москвы.
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фотографии >>
Филипп Киркоров и Денис Дорохов станут «Братьями» фотографии
Филипп Киркоров и Денис Дорохов станут «Братьями» фотографии
Филипп Киркоров и Денис Дорохов станут «Братьями» фотографии
Филипп Киркоров и Денис Дорохов станут «Братьями» фотографии
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