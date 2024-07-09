Ушел из жизни польский актер и режиссер Ежи Штур

Ушел из жизни польский актер театра и кино, сценарист, режиссер, педагог Ежи Штур, игравший в фильмах «Дежа вю», «Сексмиссия», «Даун Хаус», а также сериале «Глухарь». Ему было 77 лет. Печальную новость журналистам сообщил сын артиста Мацей.
фото: kultura.onet.pl
Ежи Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове. Там же в 1972 году окончил Государственную высшую театральную школу, после чего вплоть до 1991 года работал в Старом театре. В 1980-х годах выступал в Италии, и за отличное знание итальянского языка и качество интерпретации в 1982 году был отмечен наградой критики за работу иностранного актера в Италии. Преподавал в Краковском государственном высшем театральном училище, где в 1991—1996 годах был ректором. В 1994 году Штур попробовал себя в режиссуре и снял фильм «Список любовниц», который был тепло принят критиками. Настоящий успех Штуру как режиссеру принесла лента «Любовные истории», снятая тремя годами позже, и ставшая не только польским хитом, но и получившая награды международных кинофестивалей.
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