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Ушел из жизни польский актер и режиссер Ежи Штур

9 июля
2024 год

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9 июля 2024

Ушел из жизни польский актер театра и кино, сценарист, режиссер, педагог Ежи Штур, игравший в фильмах «Дежа вю», «Сексмиссия», «Даун Хаус», а также сериале «Глухарь». Ему было 77 лет. Печальную новость журналистам сообщил сын артиста Мацей.

Ушел из жизни польский актер и режиссер Ежи Штур
фото: kultura.onet.pl

Ежи Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове. Там же в 1972 году окончил Государственную высшую театральную школу, после чего вплоть до 1991 года работал в Старом театре. В 1980-х годах выступал в Италии, и за отличное знание итальянского языка и качество интерпретации в 1982 году был отмечен наградой критики за работу иностранного актера в Италии. Преподавал в Краковском государственном высшем театральном училище, где в 1991—1996 годах был ректором. В 1994 году Штур попробовал себя в режиссуре и снял фильм «Список любовниц», который был тепло принят критиками. Настоящий успех Штуру как режиссеру принесла лента «Любовные истории», снятая тремя годами позже, и ставшая не только польским хитом, но и получившая награды международных кинофестивалей.

Штур снимался в фильмах Анджея Вайды, Анджея Жулавского, Кшиштофа Занусси, Кшиштофа Кесьлевского, Агнешки Холланд. Известно, что актер на протяжении многих лет имел серьезные проблемы со здоровьем, боролся с раком и перенес сердечный приступ.
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№ 1
Питер Сало   9.07.2024 - 15:10
Еще один изумительный фильм, итальянский, "У нас есть папа". Штур там всех итальянцев затмил. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
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