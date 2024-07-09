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В этом году кинопроизводителям планируется выделить более 300 млн рублей по системе рибейтов

9 июля
2024 год

Новости кино >>
9 июля 2024
Форум регионального кинематографа «Новый вектор» стартовал в Светлогорске. На открытии показали документальную картину «Полет над Калининградом» Анатолия Малкина, а также вручили награду «За вклад в развитие регионального кинематографа» художественному руководителю студии «Сахафильм» Алексею Романову, сообщает пресс-служба форума. Первым мероприятием деловой программы стала установочная сессия «Модели развития регионального кинематографа», в ходе которой были обозначены условия, в которых рынок регионального кино сможет развиваться более динамично.

В этом году кинопроизводителям планируется выделить более 300 млн рублей по системе рибейтов
фото: пресс-служба форума

Одним из ключевых факторов эффективного развития кино в регионах является деятельность кинокомиссий, о чем эффектно напомнила директор АНО «Фестивальная дирекция» и заместитель председателя Кинокомиссии Калининградской области Ольга Акопова на сессии с региональными кинокомиссиями из Новгородской, Архангельской, Мурманской, Иркутской областей, а также с деятелями из Ярославской области, Пермского края, Приморья и Красноярска. В ходе наглядного представления системы рибейтов на сцену вынесли пакеты, символизирующие количество финансовых субсидий, которые Калининградская область выплатила производителям за последние семь лет, – 273 млн рублей. Затем были так же представлены средства, которые кинематографисты оставили за семь лет в регионе, что в 4,8 раза больше выплаченных Кинокомиссией субсидий. Это доказывает колоссальное влияние киноиндустрии на экономическое развитие региона.

Генеральный продюсер форума и член совета Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Дмитрий Якунин добавил, что в российских регионах в 2024 году планируется выделить кинопроизводителям 304 млн рублей по системе рибейтов. «Мы посчитали возвратные средства, выделенные регионами в 2023 году. Сумма в размере 279 млн рублей выделена региональными властями на рибейты», – уточнил Якунин. Он представил исследование, проведенное ФПРК совместно с АПКиТ, согласно которому, в пятерку лидеров по общим суммам рибейтов в 2023 году стали Краснодарский край (46 млн рублей), ХМАО (44,6 млн рублей), Новгородская область (40 млн рублей), а также Свердловская и Калининградская области (22,5 млн и 21,8 млн рублей соответственно). В 2024 году Красноярский край, ХМАО и Калининградская область планируют направить по 50 млн рублей, Краснодарский и Приморский края – 49 млн и 30 млн рублей соответственно. Также Дмитрий Якунин анонсировал проведение в этом году лаборатории «Формула пути», направленной на развитие продюсерских центров в регионах, и Питчинга региональных киностартапов.

Форум «Новый вектор» продлится до 10 июля. В этом году форум проходит в четырех субъектах России – зимой в Алтайском крае, в начале июня в Ставропольском крае, а осенью завершит свою работу в Республике Бурятия.
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№ 1
Тульский парень   9.07.2024 - 17:50
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Всего сообщений: 1
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