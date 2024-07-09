Сергей Горобченко и Никита Василевский отправятся в Ингушетию в продолжении сериала «Наш спецназ»

На выездной площадке планируют снять фильмы «Кровь земли» и «Ликвидация», в каждый из которых войдет по две серии. По сценарию бойцы отряда «Трефы» отправляются в Ингушетию на тренировочные сборы. Герои не успевают сойти с перрона, как попадают в переделку. Встречающий собровцев капитан получает сообщение о ДТП. Автоцистерна сбила экипаж патрульной службы и пытается скрыться в горах. Фомин предлагает местным коллегам свою помощь. Впереди бойцов отряда «Трефы» ждут перестрелки с вооруженными группировками, предотвращение взрывов и терактов, раскрытие запутанных преступлений.
«Это другая атмосфера, другие пейзажи, истории, в которые наши персонажи попадут буквально с самого начала. Все это, я уверен, освежит будни питерского СОБРа. Наш внешний вид и костюмы тоже изменятся, но это секрет. Уверен на все 100%, что зрители Пятого канала получат удовольствие от просмотра выездных эпизодов. Серии в Ингушетии будут жаркими во всех смыслах! А в перерывах между съемками постараюсь посетить православный храм, который считается самым древним на территории современной России. Ему около 11 веков. Конечно, поищу интересные сувениры с местным колоритом и попробую местную кухню. Пряников, как никто, должен провести подробную дегустацию местных блюд», — говорит Никита Василевский.
За последние время герои сериалов Пятого канала уже не раз отправлялись в кинопутешествия по России. Съемки выездных спецсерий проходили в Крыму, Ульяновске, Вологде, Пскове, Выборге, Тихвине.
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