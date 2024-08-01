Кино про тебя: дебютный трейлер воодушевляющего сериала «Позитивный негативный рыбак»

Студия Nut
(«Синий гигант
», «Дека-данс
») анонсировала оригинальный сериал «Негативный позитивный рыбак
» и представила первый ролик, в котором анимация сочетается с реальными пейзажами Токийского залива. Премьеру ждем в октябре этого года.
Врачи сообщают студенту Цунэхиро Сасаки, что жить ему осталось два года. Юноша винит судьбу и погружается в пучину отчаяния пополам с долгами. Однажды, убегая от коллекторов, он падает в море, откуда Цунэхиро выуживает заядлая рыбачка Хана Аюкава. По настоянию спасительницы, тот впервые пробует ловить рыбу, а также устраивается на неполную ставку в магазинчик, где работают Хана и ее друг Такааки. Несмотря на трудности с терминологией и специфическим запахом наживок, юноша увлекается новым занятием и, наконец, ощущает вкус к жизни.
Читать
Морская медитация в целебном аниме «Рыбалка для школьниц после занятий»
Рыбацкой аниме-лодкой управляет Ютака Уэмура
(«Военная хроника маленькой девочки
», «Фури-кури: Шугейз
»), сценарными снастями заведует Томохиро Судзуки
(«Провожающая в последний путь Фрирен
», «Тигр и кролик
»), дизайн персонажей — на Хироми Танигути
(«Психопаспорт
», «Кизнайвер
»), а за рисунки рыб отвечает Юсэй Нагасима
— художник, специализирующийся на иллюстрациях водных организмов.
Рыболовов озвучат:
Цунэхиро Сасаки — Муцуки Иванака
(Харуки Ямаучи из «Добро пожаловать в класс превосходства»).
Хана Аюкава — Ай Файруз
(Алиса
из «Консьержа покемонов
»).
Такааки Цуцудзимори — Кайто Исикава
(Ланс Краун
из «Магии и мускулов
»).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете узнать, что посмотреть из успокаивающего жанра повседневность или как фон в мультфильмах влияет на настроение сцены.
обсуждение >>