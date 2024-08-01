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Кино про тебя: дебютный трейлер воодушевляющего сериала «Позитивный негативный рыбак»

1 августа
2024 год

Новости кино >>
1 августа 2024

Студия NutСиний гигант», «Дека-данс») анонсировала оригинальный сериал «Негативный позитивный рыбак» и представила первый ролик, в котором анимация сочетается с реальными пейзажами Токийского залива. Премьеру ждем в октябре этого года.


Врачи сообщают студенту Цунэхиро Сасаки, что жить ему осталось два года. Юноша винит судьбу и погружается в пучину отчаяния пополам с долгами. Однажды, убегая от коллекторов, он падает в море, откуда Цунэхиро выуживает заядлая рыбачка Хана Аюкава. По настоянию спасительницы, тот впервые пробует ловить рыбу, а также устраивается на неполную ставку в магазинчик, где работают Хана и ее друг Такааки. Несмотря на трудности с терминологией и специфическим запахом наживок, юноша увлекается новым занятием и, наконец, ощущает вкус к жизни.

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Рыбацкой аниме-лодкой управляет Ютака УэмураВоенная хроника маленькой девочки», «Фури-кури: Шугейз»), сценарными снастями заведует Томохиро СудзукиПровожающая в последний путь Фрирен», «Тигр и кролик»), дизайн персонажей — на Хироми ТанигутиПсихопаспорт», «Кизнайвер»), а за рисунки рыб отвечает Юсэй Нагасима — художник, специализирующийся на иллюстрациях водных организмов.

Кино про тебя: дебютный трейлер воодушевляющего сериала «Позитивный негативный рыбак»

Рыболовов озвучат:

Цунэхиро Сасаки — Муцуки Иванака (Харуки Ямаучи из «Добро пожаловать в класс превосходства»).
Хана Аюкава — Ай Файруз (Алиса из «Консьержа покемонов»).
Такааки Цуцудзимори — Кайто Исикава (Ланс Краун из «Магии и мускулов»).

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Кино про тебя: дебютный трейлер воодушевляющего сериала «Позитивный негативный рыбак» фотографии
Кино про тебя: дебютный трейлер воодушевляющего сериала «Позитивный негативный рыбак» фотографии
Кино про тебя: дебютный трейлер воодушевляющего сериала «Позитивный негативный рыбак» фотографии
Кино про тебя: дебютный трейлер воодушевляющего сериала «Позитивный негативный рыбак» фотографии
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