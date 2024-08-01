Больше, чем поэт: трейлер антибайопика «Рыжий» Семёна Серзина

В сети состоялась премьера трейлера антибайопика «Рыжий
» режиссёра Семёна Серзина
(«Человек из Подольска
»).
«Рыжий»
История жизни поэта Бориса Рыжего, его трудных взаимоотношениях с семьей, желании добиться любви и внимания в родном Екатеринбурге, несмотря на признание западного сообщества, и о неожиданной славе, из-за которой он теряет тех, кого по-настоящему любил.
Екатеринбург 90-х. По холодным и опасным улицам города слоняется от тусовки к тусовке компания молодых поэтов, в том числе и самый талантливый — младший научный сотрудник Института геофизики Борис Рыжий. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение.
Главные роли в фильме сыграли Евгений Алёхин
, Таисия Вилкова
, Евгений Серзин
, Евгений Ткачук
, Олег Рязанцев
, Евгений Санников
и Захар Карякин
.
«У Бориса Рыжего есть строчка «Ничего не надо, даже счастья» — то, чего он, напротив, так хотел, но дождаться не смог
, — рассказал режиссёр. — Лет 10 назад я взял с полки книжку его стихов, открыл и понял, что должен о нём рассказать. Мощнее поэта эпохи, которую я застал,— исхода 1990-х — я не знаю
».
8 сентября 2024 года Борису Рыжему исполнилось бы 50 лет. В 2001 году 26-летний поэт покончил с собой, оставив записку «Я всех любил, без дураков». Премьера картины состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре прошлого года. Зрительская премьера фильма пройдет 3 сентября в московском кинотеатре «Художественный».
В российский прокат картина «Рыжий
» выйдет 12 сентября.
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