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Больше, чем поэт: трейлер антибайопика «Рыжий» Семёна Серзина

1 августа
2024 год

Новости кино >>
1 августа 2024
В сети состоялась премьера трейлера антибайопика «Рыжий» режиссёра Семёна СерзинаЧеловек из Подольска»).

«Рыжий»

История жизни поэта Бориса Рыжего, его трудных взаимоотношениях с семьей, желании добиться любви и внимания в родном Екатеринбурге, несмотря на признание западного сообщества, и о неожиданной славе, из-за которой он теряет тех, кого по-настоящему любил.

Екатеринбург 90-х. По холодным и опасным улицам города слоняется от тусовки к тусовке компания молодых поэтов, в том числе и самый талантливый — младший научный сотрудник Института геофизики Борис Рыжий. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение.

Больше, чем поэт: трейлер антибайопика «Рыжий» Семёна Серзина

Главные роли в фильме сыграли Евгений Алёхин, Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Евгений Ткачук, Олег Рязанцев, Евгений Санников и Захар Карякин.

«У Бориса Рыжего есть строчка «Ничего не надо, даже счастья» — то, чего он, напротив, так хотел, но дождаться не смог, — рассказал режиссёр. — Лет 10 назад я взял с полки книжку его стихов, открыл и понял, что должен о нём рассказать. Мощнее поэта эпохи, которую я застал,— исхода 1990-х — я не знаю».

8 сентября 2024 года Борису Рыжему исполнилось бы 50 лет. В 2001 году 26-летний поэт покончил с собой, оставив записку «Я всех любил, без дураков». Премьера картины состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре прошлого года. Зрительская премьера фильма пройдет 3 сентября в московском кинотеатре «Художественный».

В российский прокат картина «Рыжий» выйдет 12 сентября.
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Больше, чем поэт: трейлер антибайопика «Рыжий» Семёна Серзина фотографии
Больше, чем поэт: трейлер антибайопика «Рыжий» Семёна Серзина фотографии
Больше, чем поэт: трейлер антибайопика «Рыжий» Семёна Серзина фотографии
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