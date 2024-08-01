Фильмы с Антоном Филипенко, Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым вошли в конкурсную программу «Короче»

Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» представил конкурсную программу этого года. В короткометражную секцию вошло 32 фильма, в дебютную — 7 полнометражных картин, премьера которых состоится в рамках смотра. Список участников доступен на сайте «Короче».
В конкурсе короткометражного кино заявлены картины «Бракованная партия» режиссера Вячеслава Иванова, «Весна желания» Ивана Гута, «Весна» Никиты Лохматова, «Внимание!» Семена Шомина, «Вода из света» Павла Королько, «Вышел зайчик погулять» Асель Багаутдиновой, «Девушка Роза» Полины Капантиной, «До последнего клиента» Валерия Карпова, «Дом с витражом» Григория Сазанова, «Если мне будет хорошо, то потому что...» Гау Хар, «Забытый Огонек» Михаила Сомова, «Земля» Михаила Мотылева, «Историю не изменить» Руслана Германа и Артемия Беседина. Также за приз поборются работы «Кнопка» Сергея Филатова, «Конец фильма» Даниила Пугаёва, «Конкурс талантов» Антона Федосеева, «Костя, не сейчас!» Олега Рытова, «Куда ты уходишь?» Марии Салюковой, «Мечта» Сергея Анфиногентова, «Мусор» Никиты Троценко, «Неотразимая семья» Екатерины Штыковой, «Новичок» (Episode 1. The Rookie) Виталия Уйманова, «Один путь» Егора Харламова, «Остров» Артема Верхоглядова, «Последний фильм о любви» Сергея Малкина, «Сафари» Анастасии Соколовой, «Свадебное платье бабушки» Ксении Васильевой, «Свои» Ульяны Желтухиной, «Тонкость наших стен» Владимира Митрофанова, «Уроды» Александра Самсонова, «Чертаново» Сергея Мурыгина и «Яблоки» Вари Маценовой.
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