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Фильмы с Антоном Филипенко, Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым вошли в конкурсную программу «Короче»

1 августа
2024 год

Новости кино >>
1 августа 2024

Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» представил конкурсную программу этого года. В короткометражную секцию вошло 32 фильма, в дебютную — 7 полнометражных картин, премьера которых состоится в рамках смотра. Список участников доступен на сайте «Короче».

Фильмы с Антоном Филипенко, Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым вошли в конкурсную программу «Короче»
фото: кадр из фильма «Втроем»

В секции полнометражных фильмов представлены романтическая комедия «Втроем» Александры Сараны с Ириной Старшенбаум в роли успешной работницы Министерства культуры, жизнь которой кардинально меняется благодаря командировке в Пермский край; фантастическая драма «Реплика» Амира Исаева о соперничестве двух братьев с Никитой Ефремовым, Владиславом Ценевым и Софьей Лебедевой в главных ролях, а также драма «Чистый лист» о поисках себя с Полиной Цыгановой и Еленой Лядовой.

Кроме того, в конкурсе режиссерский дебют Маруси Фоминой «СЛОН» — история о последнем свидании офицера Георгия Осоргина с женой Линой перед его трагической гибелью в Соловецком Лагере Особого Назначения; социальная трагикомедия о любви к жизни «Точка опоры» Александра Андреева с Гелой Месхи, Ильей Борисовым и Артемом Быстровым, который также является сопродюсером фильма; черно-белый психологический триллер «Вдохновение» Константина Еронина с Вячеславом Кормильцевым и Михаилом Евлановым и экологическая комедия Евгения Корчагина «Говорит Земля!» с Антоном Филипенко, Ириной Горбачевой, Гошей Куценко, Степаном Девониным и Еленой Подкаминской.

Фильмы с Антоном Филипенко, Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым вошли в конкурсную программу «Короче»
фото: кадр из фильма «Говорит Земля!»

В конкурсе короткометражного кино заявлены картины «Бракованная партия» режиссера Вячеслава Иванова, «Весна желания» Ивана Гута, «Весна» Никиты Лохматова, «Внимание!» Семена Шомина, «Вода из света» Павла Королько, «Вышел зайчик погулять» Асель Багаутдиновой, «Девушка Роза» Полины Капантиной, «До последнего клиента» Валерия Карпова, «Дом с витражом» Григория Сазанова, «Если мне будет хорошо, то потому что...» Гау Хар, «Забытый Огонек» Михаила Сомова, «Земля» Михаила Мотылева, «Историю не изменить» Руслана Германа и Артемия Беседина. Также за приз поборются работы «Кнопка» Сергея Филатова, «Конец фильма» Даниила Пугаёва, «Конкурс талантов» Антона Федосеева, «Костя, не сейчас!» Олега Рытова, «Куда ты уходишь?» Марии Салюковой, «Мечта» Сергея Анфиногентова, «Мусор» Никиты Троценко, «Неотразимая семья» Екатерины Штыковой, «Новичок» (Episode 1. The Rookie) Виталия Уйманова, «Один путь» Егора Харламова, «Остров» Артема Верхоглядова, «Последний фильм о любви» Сергея Малкина, «Сафари» Анастасии Соколовой, «Свадебное платье бабушки» Ксении Васильевой, «Свои» Ульяны Желтухиной, «Тонкость наших стен» Владимира Митрофанова, «Уроды» Александра Самсонова, «Чертаново» Сергея Мурыгина и «Яблоки» Вари Маценовой.

Также в этом году на фестивале пройдет специальная конкурсная программа, победителя в которой выберут зрители — «Короче. Звезды». В ней представлено 11 короткометражных картин, в которых снялись известные актеры. Среди них Юлия Снигирь, Дарья Урсуляк, Алена Бабенко, Дарья Мороз, Дмитрий Нагиев, Денис Шведов, Никита Тарасов, Агния Дитковските, Павел Табаков и другие. В конкурс вошли фильмы «Антон ищет» Марины Калецкой, «Встреча» Алисы Некрасовой, «Где второй носок?» Ивана Петухова, «Друг» Вари Маценовой, «Зуб даю!» Сергея Анненкова, «Идеальная пара» Сергея Харченко, «Катарсис» Валерии Поповой, «Придурок» Екатерины Аликиной, «Семейное» Дениса Череухо, «Тинатин» Семёна Литовчина и «Фамилия тренера» Оксаны Костенюк.

XII российский фестиваль «Короче» пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде. Попасть на все показы можно бесплатно по регистрации на сайте смотра, которая откроется за несколько дней до его начала.
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