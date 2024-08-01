Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Старик и море»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Максим Матвеев и Алексей Серебряков играют в триллере про пранкеров

1 августа
2024 год

Новости кино >>
1 августа 2024

В Санкт-Петербурге начались съемки нового триллера «Пранкер» с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым. В центре сюжета — киберпреступление, повлекшее за собой необратимые последствия, как для главного героя, так и для всего города. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Максим Матвеев и Алексей Серебряков играют в триллере про пранкеров
фото: кинокомпания «Базелевс»

Максим Матвеев играет профессионального пранкера, который обманом выманивает секретную информацию про коррупционеров и больших «шишек» и считает, что таким образом он вершит справедливость. Но однажды он сам оказывается втянут в конфликт бизнес-конкурентов, в ходе которого под ударом безопасность близких ему людей.

«До того, как мне пришел этот проект, я не встречал в кино именно такой проблематики — исследования сферы обмана, технологии обмана и, что крайне важно, последствий этого обмана для всех участвующих сторон – как для инициатора, так и для тех, кого это непосредственно коснулось. Плюс, все мысли и все события этого сценария сконцентрированы в формате полного метра, то есть представляют собой насыщенный эмоциональный концентрат. И это тоже ставит и передо мной, и перед всей творческой группой, непростую, но интересную и амбициозную задачу — распределить свои силы на этот формат», — говорит Максим Матвеев.

За производство отвечает кинокомпания «Базелевс» и продакшн-компания «Пандора», которые уже работали вместе над военным экшеном «Девятаев». Режиссером и автором сценария проекта стал Александр Харламов. Съемки фильма планируется завершить в августе. В кино «Пранкер» появится в начале следующего года
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева
персоны
Максим МатвеевАлексей Серебряков
фильмы
ДевятаевПранкер

фотографии >>
Максим Матвеев и Алексей Серебряков играют в триллере про пранкеров фотографии
Максим Матвеев и Алексей Серебряков играют в триллере про пранкеров фотографии
Максим Матвеев и Алексей Серебряков играют в триллере про пранкеров фотографии
Максим Матвеев и Алексей Серебряков играют в триллере про пранкеров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Старик и море»

Скорбим

Абдуллах Габибов
30 июля ушёл из жизни актёр Абдуллах Габибов.
Александр Корепанов
22 июля ушёл из жизни актёр Александр Корепанов.

День рождения >>

Лейла Абашидзе
Анатолий Белый
Юрий Дубровин
Ивар Калныньш
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Поля Полякова
Софья Хилькова
Демиан Бичир
Джанкарло Джаннини
Каспар Каппарони
Кулио
Джейсон Момоа
Эдуардо Норьега
Деванни Пинн
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Телец
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2022
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Отпуск не по-детски
комедия
Франция, 2023
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Герцогиня
боевик, криминальный фильм
Великобритания, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?