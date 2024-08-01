Максим Матвеев и Алексей Серебряков играют в триллере про пранкеров

В Санкт-Петербурге начались съемки нового триллера «Пранкер» с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым. В центре сюжета — киберпреступление, повлекшее за собой необратимые последствия, как для главного героя, так и для всего города. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
фото: кинокомпания «Базелевс»
Максим Матвеев играет профессионального пранкера, который обманом выманивает секретную информацию про коррупционеров и больших «шишек» и считает, что таким образом он вершит справедливость. Но однажды он сам оказывается втянут в конфликт бизнес-конкурентов, в ходе которого под ударом безопасность близких ему людей.
«До того, как мне пришел этот проект, я не встречал в кино именно такой проблематики — исследования сферы обмана, технологии обмана и, что крайне важно, последствий этого обмана для всех участвующих сторон – как для инициатора, так и для тех, кого это непосредственно коснулось. Плюс, все мысли и все события этого сценария сконцентрированы в формате полного метра, то есть представляют собой насыщенный эмоциональный концентрат. И это тоже ставит и передо мной, и перед всей творческой группой, непростую, но интересную и амбициозную задачу — распределить свои силы на этот формат», — говорит Максим Матвеев.
За производство отвечает кинокомпания «Базелевс» и продакшн-компания «Пандора», которые уже работали вместе над военным экшеном «Девятаев». Режиссером и автором сценария проекта стал Александр Харламов. Съемки фильма планируется завершить в августе. В кино «Пранкер» появится в начале следующего года
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