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Глеб Калюжный станет чемпионом по академической гребле в фильме «Первый на Олимпе»

1 августа
2024 год

Новости кино >>
1 августа 2024
В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма Артема Михалкова «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным в главной роли. Производством занимаются Star Media, телеканал «Россия» и «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино.

Глеб Калюжный станет чемпионом по академической гребле в фильме «Первый на Олимпе»
фото: Централ Партнершип

В основе фильма – подлинная история человека, чья невероятная судьба доказывает: сила духа способна творить чудеса даже в самые сложные времена. Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель – Олимпиада в Хельсинки.

«Это кино про судьбу человека, даже судьбы людей. А в них и личные взаимоотношения, и трагедии, и выбор, и борьба, и страхи, и воля к победе. Конечно, кино будет зрелищным и драматичным, – гребля вообще фантастически красивый вид спорта, и в таком объеме в России его точно еще никто не снимал. Но для меня прежде всего важен человек, его отношения, его вызов, все, что происходит в его душе на самых крутых поворотах судьбы. Мы много думали с командой, как показать эту внутреннюю жизнь, искали свежие решения, – настолько крупные незаурядные личности, настолько глубокие характеры в этом кино, но при этом и аттракцион никто не отменял. С этими слагаемыми и приступаем к работе!», — говорит Артем Михалков.

Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Сочи. В фильме также играют Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова и Марк-Малик Мурашкин. Автором сценария выступает Михаил Зубко, оператором – Сергей Мачильский. Выход ленты в прокат запланирован на 9 октября 2025 года.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   1.08.2024 - 19:12
Тюкалов выиграл одни Олимпийские игры. Если не ошибаюсь первый спортсмен из СССР. Потом настала эпоха Иванова. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Глеб Калюжный станет чемпионом по академической гребле в фильме «Первый на Олимпе» фотографии
Глеб Калюжный станет чемпионом по академической гребле в фильме «Первый на Олимпе» фотографии
Глеб Калюжный станет чемпионом по академической гребле в фильме «Первый на Олимпе» фотографии
Глеб Калюжный станет чемпионом по академической гребле в фильме «Первый на Олимпе» фотографии
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