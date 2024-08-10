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Япония — чемпион по косплею, а Netflix — по сливу данных: главные новости аниме за неделю

10 августа
2024 год

Новости кино >>
10 августа 2024
Супергерои уходят на пенсию, ожидаемые премьеры летят в тартарары, а антиутопия всё ближе. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о продолжении «Кайдзю №8» или экранизации «Молчаливой ведьме»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Япония — чемпион по косплею, а Netflix — по сливу данных: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Weekly Shonen Jump только что напечатал финальную главу «Моей геройской академии». В декабре все последние выпуски соберут в отдельный том, а на следующий год запланированы новый омнибус, артбук и выставка. Приключения Идзуку Мидории сотоварищи официально закончены.

🔘 Суперзлодеи по такому случаю мобилизовались: у Netflix случилась масштабная утечка. Теперь по сети гуляют с вотермарками, неокончательной графикой и в ужасном качестве (примерно) шесть серий «Дандадана», первый эпизод третьего сезона «Re:Zero. Жизни с нуля в альтернативном мире», чуть ли не целиком «Ранма 1/2» и «Терминатора Зеро», полнометражный «Мононокэ: Зонтик», а также три серии «Очень странных дел» и пять — продолжения «Аркейна». Студии и стриминг просят не портить впечатление, но остерегайтесь спойлеров.

🔘 Помянутый выше «Мононокэ» и «Кот-призрак Андзу» получили бронзовую и золотую награды от зрителей в анимационной номинации международного кинофестиваля «ФантАзия» (The Fantasia International Film Festival). «Серебро» — у филиппинского мультфильма «Пропавший» (The Missing).

Япония — чемпион по косплею, а Netflix — по сливу данных: главные новости аниме за неделю

🔘 Японская команда выиграла Чемпионат мира по косплею — впервые за 12 лет. Победители воплотили образы Наруто Удзумаки и Саскэ Утихи из одного известного сёнэна (на все 46 команд можно полюбоваться здесь).

🔘 Силовые структуры Аргентины планируют использовать ИИ для превентивной борьбы с преступлениями — по аналогии с «Психопаспортом». Это можно принять за совпадение, если бы президент Хавьер Милей не размахивал Почитой из «Человека-бензопилы» во время предвыборной кампании. Видимо, в администрации закрывают отчетность по непросмотренным аниме (а ведь могли бы начать с «Лагеря на свежем воздухе»).

🔘 «Ди, охотник на вампиров» живее всех живых: «Принцессу роз», девятое ранобэ знаменитой серии, ждет перевоплощение в мангу. Иллюстрациями займется Сайко Такаки, которая рисовала мир вампирского хоррора с благословения автора Хидэюки Кикути в течение семи лет, пока серию не прикрыли.

🔘 Crunchyroll преодолел исторический порог в 15 миллионов платных подписчиков. Всего в библиотеке аниме-стриминга доступно более 50 000 эпизодов или 25 000 часов самой разной японской мультипликации.

Читать Усатый нянь в «Коте-призраке Андзу»

Дай, гриб, на счастье лапу мне


«Грибной щенок» обрастает подробностями: в свежем трейлере показали новых персонажей, включая еще одну волшебную собачку (сливовую) и дали послушать эндинг Heart b-b-beat!! в исполнении вокально-танцевального октета IBERIs＆. Приключения необычного питомца и его депрессивного хозяина Хотару от студии C-StationЛагерь на свежем воздухе», «Охотник за душами») начнутся в октябре, а 8 сентября в токийском кинотеатре Shinjuku Piccadilly состоятся предварительный показ первых трех эпизодов, ток-шоу и мини-концерт.


Состав сэйю пополнят:

Комако — Анна Нагасэ (Харли Квинн из «Отряд самоубийц из другого мира»).
Яра — Такума Тэрасима (Лоран из «Ведьмы и чудовища»).
Плам — Мисаки Куно (Ицуми из «Мабороси»).
Андзу — восходящая джей-поп-звезда HinanoЖертвенная принцесса и владыка зверей»).
Цубаки — Саяка Сэмбонги (Кономи Оконоги из «Кайдзю №8»).

Читать «Лагерь на свежем воздухе» — лекарство против стресса от той же студии
ПУТЬ К СЕРДЦУ ЖЕНЩИНЫ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ КОСПЛЕЙ

Сериал «Любовь Мураи» о непростых отношениях между учеником и преподавательницей-отаку стартует четвертого сентября на платформе Disney+, а спустя месяц — на японском ТВ. Анимирует одноименную ромком-мангу Дзюнто Симы студия J.C.StaffБакуман», «Мед и клевер»).


Под трек Henshin! от Рину из группы Strawberry Prince в трейлере впервые звучат голоса подруг Мураи — влюбленной в него Яёй Фукунаги, косплеерши Хитоми Нисифудзи и её близняшки, «божественной художницы» Юки. Девушек озвучат Юки Хиросэ (Мизери из «О моем перерождении в слизь»), Микой Сасаки (Нанана Ванибэ из «Ура мечте!») и Саори Гото (Моэка Кирю из «Врат Штейна») соответственно. Вспомнить события предыдущего ролика можно тут.

Читать Романтические клише 90-х в аниме «Гостевой клуб лицея Оран»
ДОРОГОЮ ДОБРА

Для тех, кто соскучился по исекаю: аниме-адаптации дождалась манга Коёси Накаёси «Красный рейнджер становится искателем приключений в другом мире». Студия SatelightПлохие девчонки Рокудо», «Черный призыватель») показала первый ролик и пообещала премьеру в январе 2025-го. Контролировать борьбу со злом призван Кэйитиро КавагутиБоевой дворецкий Хаятэ!», «Скет Данс») по сценарию Ацухиро ТамиокиВан-Пис», «Хвост феи»), дизайн персонажей придумал Сюдзи МаруямаМаг-обманщик из другого мира», анимация «Провожающей в последний путь Фрирен»), а музыку для фэнтези написал Коитиро КамэямаФигурный калейдоскоп», «Призрачное пламя»).


Злодейская организация Зецуэндер замышляет поработить весь мир, но на её пути встает отряд из пяти отважных воинов, связанных нерушимыми узами. В ходе жестокого сражения рейнджер Того Асагаки жертвует собой, чтобы спасти товарищей, и перерождается в ином мире. Там бесстрашный герой не оставляет благородную миссию: он становится искателем приключений и продолжает спасать людей. В роли красного рейнджера — Томоя Ито (роль второго плана в «Бессоннице после школы»). Молодую волшебницу Идолу, нанявшую попаданца в команду авантюристов, озвучит Кономи Инагаки (Мина из сериала «У моей жены нет эмоций»).

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Плаха за верность


Экранизацию еще одной истории о втором шансе задумали в упомянутой выше J.C.Staff: студия готовит сериал «На этот раз одержи победу над императором драконов, благородная девушка!» по одноименному ранобэ Сарасы НагасэЯ стала злодейкой, поэтому мне нужно заарканить последнего босса»). Режиссером заявлен Кэнтаро СудзукиПохороны Короля Роз», «Полет ведьмы»), сценарий на Ацуо ИсиноБаки Ханма против Кэнган Асуры»), чардиз — за Саной КомацуВосхождение героя щита», «Ликорис Рекойл»). Премьера намечена на 9 октября.


Наследный принц Джеральд приговаривает невесту Джилл Савелль к казни по ложному обвинению. Девушке удается сбежать из тюрьмы, но смертельное ранение переносит её на шесть лет назад — в тот злополучный день, когда она сказала «да». В отчаянной попытке избежать мрачной участи, Джилл делает предложение первому встреченному, которым оказывается Аид Теос Рейв — принц демонов и её будущий враг. Правда, пока он вполне милый и эмпатичный джентльмен. Сэйю Джилл — Сю Утида (Фудзивара из «Давайте сыграем»), а Аида — Кикуносукэ Тоя (Дэндзи из «Человека-бензопилы»).

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Купи бамбук


Студия Shin-Ei AnimationКот-призрак Андзу», «Тотто у окна») представила новый ролик аниме «Шоппинг панды!», вдохновленного маскотом японского технологического конгломерата Rakuten. Сериал, премьера которого запланирована на осень, посвящен повседневности обаятельного панды-шопоголика, который постоянно оказывается в забавных ситуациях.


Воплощать в жизнь оригинальный сюжет призваны ветераны аниме-индустрии: режиссер Синдзи ТакамацуГинтама», «Необъятный океан»), сценарист Хигаси СимидзуКулак Полярной звезды», «Дораэмон: Нобита и взвод железных солдат») и дизайнерка персонажей Ясуэ Сосоги (ключевая анимация «Девочка-волшебница Мадока», «Скотт Пилигрим жмет на газ»). Голос любимому талисману подарит Икуэ Отани, специализирующаяся на культовых кавайных персонажах, вроде Пикачу из «Покемонов», Тони Тони Чоппера из «Ван Писа». Она уже озвучивала Панду в телевизионной рекламе Rakuten.

Читать «Выходной Господина Злодея» — ламповое аниме, чей герой обожает панд
БОНУС: Художник «Кулака Полярной Звезды» Тэцуо Хара изобразил Амуро Рэя, протагониста «Мобильного воина Гандама», на выставке, посвященной художнику, аниматору и мангаке Ёсикадзу Ясухико в музее искусства префектуры Хёго. Легендарная меха-франшиза в этом году отмечает 45-летие, а чем она так дорога Японии и миру, читайте в специальном материале.

Япония — чемпион по косплею, а Netflix — по сливу данных: главные новости аниме за неделю

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Япония — чемпион по косплею, а Netflix — по сливу данных: главные новости аниме за неделю фотографии
Япония — чемпион по косплею, а Netflix — по сливу данных: главные новости аниме за неделю фотографии
Япония — чемпион по косплею, а Netflix — по сливу данных: главные новости аниме за неделю фотографии
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