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Максим Аверин пытается вернуть звание лучшего хирурга в продолжении «Склифосовского»

10 августа
2024 год

Новости кино >>
10 августа 2024
В Москве завершились съемки двенадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский», главные роли в которой исполняют Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова и другие. Телепремьера запланирована в эфире «России», сериал также будет доступен онлайн на медиаплатформе «Смотрим», уточняет пресс-служба телеканала.

Максим Аверин пытается вернуть звание лучшего хирурга в продолжении «Склифосовского»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Финал прошлого сезона оставил зрителей в напряжении: как пройдет операция олигарха? Пойдет ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи? Развязка этой истории станет стартом новых серий. Жизнь «Склифа» и до этого никогда не была спокойной, и двенадцатый сезон – не исключение! Удача вновь изменила доктору Брагину (Максим Аверин). Сможет ли он вернуть себе звание лучшего хирурга? Заступаясь за свою пациентку, Кривицкий (Андрей Ильин) сильно перенервничал. Ему становится плохо, нужна срочная операция на сердце. Врачи не дают положительных прогнозов, и Павлова (Елена Яковлева) не находит себе места. Инна (Полина Долиндо) продолжает встречаться с Волошиным (Дмитрий Ульянов), вводит его в круг семьи. Но Полонскому (Роман Мадянов) не нравится новый жених дочери, впрочем, как и все предыдущие. Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в «Склиф» и не теряет надежды вновь завоевать Нину (Анна Якунина). Но в жизни Нины есть проблема посерьезнее – неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский (Сергей Никоненко).

«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Главный сюрприз для зрителя – отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Федоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь. Кривицкий оказывается в больнице, и Павлова пытается любыми способами бороться за него», — говорит режиссер Юлия Краснова.

Максим Аверин пытается вернуть звание лучшего хирурга в продолжении «Склифосовского»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Помимо Сергея Никоненко в двенадцатом сезоне к актерскому составу присоединилась Ирина Низина, которая сыграла нового гинеколога Юлию Семёнову. Перед съемками она долго готовилась к роли – смотрела видеоролики про роды и кесарево сечение. «Самым сложным на съемках для меня стали медицинские термины. Выговорить, сказать так, словно ты живешь с этим уже восемь или десять лет, что ты давно в этом деле. Помню, мы стояли с медсестрой, она подсказывала мне глазами: "Не туда! Кладите на простынку… Ножницы, зажим…"», — рассказывает актриса.

Съемки сериала прошли в Москве, Подмосковье и Кисловодске. Как и прежде, не обойдется без экстремальных сцен и разнообразных медицинских историй, в которых персонал «Склифа», несмотря на рабочие конфликты и личные драмы, бросается на помощь своим пациентам.
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Максим Аверин пытается вернуть звание лучшего хирурга в продолжении «Склифосовского» фотографии
Максим Аверин пытается вернуть звание лучшего хирурга в продолжении «Склифосовского» фотографии
Максим Аверин пытается вернуть звание лучшего хирурга в продолжении «Склифосовского» фотографии
Максим Аверин пытается вернуть звание лучшего хирурга в продолжении «Склифосовского» фотографии
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