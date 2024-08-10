«Золотой ворон» подвел итоги фестивального сезона

С 1 августа 2023-го по 30 июня 2024 года по всей России прошел цикл мероприятий, приуроченных к VIII Арктическому международному кинофестивалю «Золотой ворон». Организаторы смотра подвели итоги фестивального сезона.
фото: пресс-служба смотра
«Золотой ворон» является крупнейшим фестивалем на Дальнем Востоке и в Арктике России. В рамках смотра состоялись не только кинопоказы, но и концерты, творческие вечера, спектакли, деловая программа в онлайн- и офлайн форматах, мастер-классы и кинолаборатория, которая в этом году прошла совместно со старейшей анимационной студией страны «Союзмультфильм». Было получено более 3 600 заявок из 126 стран, и 119 картин из 19 государств вошли в конкурсные и внеконкурсные программы. На Чукотку прилетели гости из Турции, Индии, Китая, Ирана.
Мероприятия фестиваля собрали почти 48 тысяч зрителей, порядка 10,5 тысяч — это жители Чукотского АО. Видеозаписи деловой программы смотра собрали более миллиона просмотров. Эксперты из шести регионов и пяти стран обсудили вопросы межрегионального и международного сотрудничества, дистрибуции и
кинопроизводства. Киномарафон в этом году охватил более 50 регионов. По всей России состоялось более полутора тысяч кинопоказов.
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