«Золотой ворон» подвел итоги фестивального сезона

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Интервью Алена Званцова: «Любому человеку важно чувствовать, что он кому-то нужен» Режиссер и сценарист – об «Ячейке общества», взгляде на новое поколение и серьезном разговоре со зрителем