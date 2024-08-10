Алексей Лукин вновь отправится в прошлое в продолжении комедии «Казачок»

Сразу же после событий первого сезона, в котором Степа вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в 17 век Марию, новую подругу Степы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, Степа снова отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых, ровесника Степы, Михаила Федоровича. Теперь Степе предстоит спасти не только Марию, но и весь род Романовых. А казаки тем временем попадают в современную Россию и пытаются выкрасть шапку Мономаха.
«Второй сезон будет намного масштабнее. Степа снова отправится в прошлое, где встретится со своими друзьями. Но в этом сезоне у него задача посложнее – нужно спасать Михаила Федоровича Романова, первого царя из новой династии, которому угрожает опасность в лице Назара и польской ведьмы. Степа будет пытаться решить вопросы современными методами. А еще ему нужно разобраться с личной жизнью. Он любит Аленку, но в будущем встретит девушку, которая один в один на нее похожа. И нужно решить, кого он возьмет с собой в будущее, а с кем придется расстаться», — говорит Алексей Лукин.
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