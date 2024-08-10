Шпионские игры на фоне Олимпиады-80: состоялась премьера сериала «Чистые руки»

Сюжет закручивается вокруг лучших друзей в Москве 1980 года. Талантливый и искрометный Жорка Нечаев, настойчивый и старательный Леша Лопатин, их верная подруга Марина — эта троица с детства вместе. Двадцать два года – замечательный возраст. Кажется, что все по плечу, а жизнь полна любви и безграничной свободы. Друзья оказываются в центре шпионской игры профессионалов иностранной разведки и КГБ. Цепь событий бросает героев в мир интриг, предательства и лжи, словно в водоворот, из которого выбираться приходится, жертвуя самым дорогим.
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