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Шпионские игры на фоне Олимпиады-80: состоялась премьера сериала «Чистые руки»

10 августа
2024 год

Новости кино >>
10 августа 2024
Премьера сериала «Чистые руки» состоялась эксклюзивно на сайте Первого канала и Кино.1тв. Режиссером проекта выступил Дмитрий Гайтян, а главные роли исполнили Евгений Антропов, Евгений Сыркин, Александра Никифорова, Кристина Шелобкова, Кристина Кучеренко, Дмитрий Фрид и другие, уточняет пресс-служба телеканала.

Шпионские игры на фоне Олимпиады-80: состоялась премьера сериала «Чистые руки»
фото: пресс-служба Первого канала

Сюжет закручивается вокруг лучших друзей в Москве 1980 года. Талантливый и искрометный Жорка Нечаев, настойчивый и старательный Леша Лопатин, их верная подруга Марина — эта троица с детства вместе. Двадцать два года – замечательный возраст. Кажется, что все по плечу, а жизнь полна любви и безграничной свободы. Друзья оказываются в центре шпионской игры профессионалов иностранной разведки и КГБ. Цепь событий бросает героев в мир интриг, предательства и лжи, словно в водоворот, из которого выбираться приходится, жертвуя самым дорогим.

Съемки сериала «Чистые руки» проходили в Москве. В проекте также сыграли Алексей Литвиненко, Екатерина Волкова, Олег Васильков, Сергей Угрюмов, Анна Лутцева, Василий Бочкарев и другие.
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Шпионские игры на фоне Олимпиады-80: состоялась премьера сериала «Чистые руки» фотографии
Шпионские игры на фоне Олимпиады-80: состоялась премьера сериала «Чистые руки» фотографии
Шпионские игры на фоне Олимпиады-80: состоялась премьера сериала «Чистые руки» фотографии
Шпионские игры на фоне Олимпиады-80: состоялась премьера сериала «Чистые руки» фотографии
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