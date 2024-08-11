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«Суперсемейка» обзаведется третьей частью

11 августа
2024 год

Новости кино >>
11 августа 2024
«Суперсемейка» получит третью часть. Об этом стало известно в рамках конвента D23, уточняет Deadline.

«Суперсемейка» обзаведется третьей частью
фото: ign.com

Новый мультфильм студии Pixar поставит по собственному сценарию создатель оригинала Брэд Берд. Других подробностей о будущей картине пока нет.

Анимационная серия, посвященная семейству Парр, стартовала в 2004 году, а в 2018-м обзавелась сиквелом. На счету обеих частей 1,87 млрд долларов.

Читать рецензию «Суперсемейка 2»: Как попка младенца

Помимо «Суперсемейки», на D23 публике также представили пятую часть «Истории игрушек», продолжения «Зверополиса», «Холодного сердца» и «Моаны», мультсериал по «Головоломке», киноадаптацию «Лило и Стича» и полнометражные мультфильмы «Элио» и «Хопперы». В последнем сознание героини окажется в роботе-бобре, а выйдет лента в 2026-м.
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