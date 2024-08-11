«Суперсемейка» обзаведется третьей частью

«Суперсемейка
» получит третью часть. Об этом стало известно в рамках конвента D23, уточняет Deadline
.
Новый мультфильм студии Pixar поставит по собственному сценарию создатель оригинала Брэд Берд
. Других подробностей о будущей картине пока нет.
Анимационная серия, посвященная семейству Парр, стартовала в 2004 году, а в 2018-м обзавелась сиквелом. На счету обеих частей 1,87 млрд долларов.
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«Суперсемейка 2»: Как попка младенца
Помимо «Суперсемейки», на D23 публике также представили
пятую часть «Истории игрушек
», продолжения «Зверополиса
», «Холодного сердца
» и «Моаны
», мультсериал по «Головоломке
», киноадаптацию «Лило и Стича
» и полнометражные мультфильмы «Элио
» и «Хопперы». В последнем сознание героини окажется в роботе-бобре, а выйдет лента в 2026-м.
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