Алекс Пройас экранизирует пьесу Карела Чапека R.U.R.

Алекс Пройас
вернется к режиссуре после восьмилетнего перерыва. По информации World of Reel
, создатель «Темного города
» и «Ворона
» адаптирует научно-фантастическую пьесу чешского писателя Карела Чапека R.U.R. («Россумские универсальные роботы»), впервые поставленную в 1921 году.
В фильме сыграют Мэллори Янсен («Агенты Щ.И.Т.
»), Линдсэй Фаррис («Эш против Зловещих мертвецов
») и Энтони ЛаПалья
. Съемки начнутся 21 октября в Австралии.
Зрителям расскажут про Елену (Янсен), которая прибывает на островную фабрику универсальных роботов Россума с целью их освобождения от капиталистической эксплуатации. Ее поступок приводит к катастрофическим результатам.
Читать рецензию
«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила
Благодаря Чапеку был популяризирован термин «робот». К 1923-му его пьесу перевели на более чем 30 языков. Сам Пройас уже затрагивал схожую тему в картине «Я, робот
».
Режиссер не снимал ничего с момента провала ленты «Боги Египта
» в 2016-м, которая принесла ему «Золотую малину» за режиссуру.
обсуждение >>