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Алекс Пройас экранизирует пьесу Карела Чапека R.U.R.

11 августа
2024 год

Новости кино >>
11 августа 2024

Алекс Пройас вернется к режиссуре после восьмилетнего перерыва. По информации World of Reel, создатель «Темного города» и «Ворона» адаптирует научно-фантастическую пьесу чешского писателя Карела Чапека R.U.R. («Россумские универсальные роботы»), впервые поставленную в 1921 году.

Алекс Пройас экранизирует пьесу Карела Чапека R.U.R.
фото: imdb.com

В фильме сыграют Мэллори Янсен («Агенты Щ.И.Т.»), Линдсэй Фаррис («Эш против Зловещих мертвецов») и Энтони ЛаПалья. Съемки начнутся 21 октября в Австралии.

Зрителям расскажут про Елену (Янсен), которая прибывает на островную фабрику универсальных роботов Россума с целью их освобождения от капиталистической эксплуатации. Ее поступок приводит к катастрофическим результатам.

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Благодаря Чапеку был популяризирован термин «робот». К 1923-му его пьесу перевели на более чем 30 языков. Сам Пройас уже затрагивал схожую тему в картине «Я, робот».

Режиссер не снимал ничего с момента провала ленты «Боги Египта» в 2016-м, которая принесла ему «Золотую малину» за режиссуру.
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обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   11.08.2024 - 14:49
Боги Египта нормальный фильм. Как и другие работы Пройаса. Мужик делает кино для зрелищности, эмоций. Как и надо читать далее>>
№ 1
Антонина Саидова (Томск)   11.08.2024 - 14:45
Пожалуйста не превратите это произведение в продолжение фильма “Я-робот”! Советую прочесть книгу R.U.R . В своё время это произведение было непонятным и вызывала абсурд. А сейчас это уже более актуальная... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Энтони ЛаПальяАлекс Пройас
фильмы
Агенты Щ.И.Т.Боги ЕгиптаВоронТёмный городЭш против Зловещих мертвецовЯ, робот

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