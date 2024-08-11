Мишель Пфайффер получила главную роль в спин-оффе сериала «Йеллоустоун»

Мишель Пфайффер
возглавит спин-офф «Йеллоустоуна
» Тейлора Шеридана
. Сиквел, ранее называвшийся «2024», получил название «Мэдисон» (The Madison), уточняет THR
.
Зрителей ожидает проникновенное исследование скорби и человеческих взаимоотношений, повествующее о жизни семьи из Нью-Йорка в долине реки Мэдисон в центральной Монтане.
«Мишель Пфайффер обладает невероятным талантом, благодаря которому каждая сыгранная ею роль обладает эмоциональной глубиной, подлинностью и изяществом. Она идеальный якорь для новой части вселенной "Йеллоустоуна", "Мэдисон", созданной неподражаемым Тейлором Шериданом», —
цитирует издание со-генерального директора Paramount Global Криса Маккарти.
Помимо шоу с Пфайффер, вселенная популярного сериала пополнится еще одним спин-оффом — приквел «1944» будет следовать по стопам «1883
» и «1923
».
обсуждение >>