Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спросите Сталина
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мишель Пфайффер получила главную роль в спин-оффе сериала «Йеллоустоун»

11 августа
2024 год

Новости кино >>
11 августа 2024

Мишель Пфайффер возглавит спин-офф «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана. Сиквел, ранее называвшийся «2024», получил название «Мэдисон» (The Madison), уточняет THR.

Зрителей ожидает проникновенное исследование скорби и человеческих взаимоотношений, повествующее о жизни семьи из Нью-Йорка в долине реки Мэдисон в центральной Монтане.


«Мишель Пфайффер обладает невероятным талантом, благодаря которому каждая сыгранная ею роль обладает эмоциональной глубиной, подлинностью и изяществом. Она идеальный якорь для новой части вселенной "Йеллоустоуна", "Мэдисон", созданной неподражаемым Тейлором Шериданом», — цитирует издание со-генерального директора Paramount Global Криса Маккарти.

Помимо шоу с Пфайффер, вселенная популярного сериала пополнится еще одним спин-оффом — приквел «1944» будет следовать по стопам «1883» и «1923».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   11.08.2024 - 15:07
Мишель кино не испортит) Никогда подобного не было. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Мишель Пфайффер исполнит главную роль в режиссерском дебюте сценариста «Бэтмена»
персоны
Мишель ПфайфферТейлор Шеридан
фильмы
18831883: История Басса Ривза1923Йеллоустоун

анонс

Спросите Сталина

Скорбим

Алина Кузнецова
10 августа ушла из жизни актриса Алина Кузнецова.
Александр Яськов
8 августа ушёл из жизни актёр Александр Яськов.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Арсений Ковальский
Оскар Кучера
Елена Лотова
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Юлия Проскурякова
Виталий Юшков
Эшли Дженсен
Эмбет Дэвидц
Крис Мессина
Жорж Риго
Оливье де Фюнес
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Мад
драма
США, 2012
Криминальный город. Возмездие
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Заклятие Амелии
мистика, триллер, фильм ужасов
Португалия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Братья
драма
Франция, 2024
Виселица. Жертва призрака
фильм ужасов
Камбоджа, 2023
Мой парень — маньяк
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Ози: Голос джунглей
детский фильм, приключения, семейное кино
Великобритания, Франция, 2023
Остров бессмертных
драма, мистика, триллер
Канада, 2023
Реальные зомби
комедия, фильм ужасов, экранизация
Канада, Франция, 2023
Тайна самоубийцы
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Исландия, 2023
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?