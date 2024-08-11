В Голливуде экранизируют еще не вышедшую игру

Экшен-стратегию Kingmakers планируют экранизировать, несмотря на то, что ее релиз даже еще не состоялся. Об этом сообщается на официальной странице игры в Steam
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В новом творении студии Redemption Road и издательства tinyBuild у геймеров появится шанс оказаться в Средневековье, да не с пустыми руками, а с современным арсеналом. Против мечей, луков и копий можно будет использовать штурмовые винтовки, дробовики, гранатометы, бронированные внедорожники, мотоциклы, боевые вертолеты, танки и многое другое.
За адаптацию Kingmakers отвечает компания Story Kitchen, которая также причастна к переносу на большие и малые экраны таких видеоигр, как Tomb Raider, Vampire Survivors, It Takes Two и Sifu.
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