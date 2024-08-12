«Ясный мой свет, ты напиши мне»: Ирина Пегова вспоминает счастливую молодость в тизер-сцене из драмы «Гостья»

В сети появилась первая тизер-сцена из детективной комедийной драмы «Гостья». Простая женщина Зоя (Ирина Пегова) с радушием принимает в своем доме загадочную незнакомку Марину (Дашу Верещагину). В попытках отвлечься от житейских проблем Зоя открывает душу девушке, которую видит впервые в жизни, — делится с ней воспоминаниями из счастливой молодости, когда она отрывалась на дискотеках под хиты Татьяны Булановой. Производством проекта занимаются онлайн-кинотеатр Иви и «КИНОПЧĒЛЫ» Продакшн.
Иногда стоит подумать, прежде чем впускать в дом незнакомцев. Но 47-летняя Зоя не такая. Несмотря на сложную жизнь, она добродушна и сердобольна. И когда в подъезде своего дома она обнаруживает юную Марину, потерявшую телефон и деньги, то без сомнений впускает к себе странную гостью и предлагает ей пожить, даже не подозревая, что та появилась в ее жизни не случайно. В это же время следователь Андрей начинает расследование загадочной смерти астронома Никольского и пытается понять: почему он скрывал ото всех факт существования своей дочери.
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