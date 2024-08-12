Люся Чеботина сыграла нейросеть в сериале «Подростки в космосе»

В Москве завершились съемки фантастического детектива «Подростки в космосе» от создателей молодежного хита «Трудные подростки». К актерскому составу нового проекта присоединились певица Люся Чеботина в роли искусственного интеллекта космической станции и солист группы «Ирина Кайратовна» Азамат Маркленов в роли бандита, промышляющего продажей космического мусора. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, сообщает пресс-служба сервиса. Главные роли в новом сериале исполнили Софья Аржаных, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Святослав Рогожан.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Действие разворачивается в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?
«На съемках мне больше всего запомнилась сцена в сурдокамере. Тогда со мной в кадре не было партнеров, рядом находились только режиссер и оператор. В этом замкнутом пространстве нужно было найти состояние и эмоции человека, оказавшегося в полной изоляции от внешнего мира, и показать, как в этих обстоятельствах поведет себя его природа. Сцена сложная и очень важная для раскрытия моего персонажа Кирилла. Для меня как актера это была интересная авантюра», — рассказывает Денис Косиков.
В сериале много экшен-сцен и драк, часть из которых ставили на съемочной площадке, а все трюки актеры выполняли сами под руководством профессиональных каскадеров. «У меня есть две любимые сцены, которые стали для меня актерским вызовом: в реальных катакомбах и в павильоне на "зеленке". В первой я лежала в коридоре с плесенью и влажным воздухом. На мне был огромный скафандр, в котором жарко и душно. А во второй нас привязали на тросах на фоне гринскрина и подняли на высоту 5–6 метров», — делится Софья Аржаных.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Создатели уделяли большое внимание деталям: актеры снимались в космических скафандрах, в кабинете начальника космодрома жил хамелеон, также в съемках использовали много необычного реквизита. Гигантский робот-пылесос для уборки на космодроме, космический мусор в виде модуля спутника, 700 гигантских растений будущего — все это создавалось командой сериала. Растения были «высажены» на специальном поле на территории завода в Домодедово для самой сложной массовой экшен-сцены: «Думаю, нам всем запомнились ночные съемки на поле с ядовитыми растениями. Каждое высотой почти два метра мы создали вручную из ткани, пластика и металла, а потом сожгли в кадре. На этой и без того сложной смене случилось штормовое предупреждение, сильнейший ветер, все наши растения начали летать по территории завода. Было непросто, но увлекательно!», — говорит продюсер Екатерина Матвиенко.
«Съемки на заводе были точно самыми запоминающимися. Надеюсь, наши пробежки в дыму с Денисом Косиковым между горящими растениями не вырежут из монтажа. В целом на съемках чувствовалась энергия творческого вызова и азарта благодаря молодой, драйвовой команде. Мне кажется, поэтому у нас получилась такая динамичная, яркая история с сюжетными твистами, которая точно понравится зрителю», — добавляет Лев Зулькарнаев.
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