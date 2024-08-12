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Алексей Учитель, Елизавета Боярская, Александр Котт и Александр Робак вошли в состав жюри XII фестиваля «Короче»

12 августа
2024 год

Новости кино >>
12 августа 2024
XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» представил жюри этого года. Смотр пройдет в Калининграде с 20 по 25 августа.

Алексей Учитель, Елизавета Боярская, Александр Котт и Александр Робак вошли в состав жюри XII фестиваля «Короче»
фото: пресс-служба фестиваля


Секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать актриса театра и кино Елизавета Боярская, актер, режиссер и продюсер Александр Робак, режиссер сценарист, продюсер Александр Котт, председателем жюри станет кинорежиссер, народный артист РФ Алексей Учитель. В жюри программы короткометражного кино вошли актеры Любовь Аксенова и Артем Ткаченко, режиссер, сценарист и продюсер Петр Тодоровский. Председателем жюри выступит продюсер, режиссер и шоураннер Сергей Кальварский.

Члены жюри выберут победителей в следующих номинациях – в программе короткометражного кино будут вручены награды за «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшую режиссуру», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший анимационный фильм», спецприз жюри и приз от партнера фестиваля журнала «Искусство кино». Жюри полнометражных дебютных картин определит обладателя Гран-при в своей секции и вручит два специальных приза. Свой приз также вручит партнер фестиваля телеканал «Россия 1». Победителя в специальной конкурсной программе «Короче. Звезды» выберут зрители.

Программа дебютных фильмов будет показана в Калининградском драмтеатре – там же 20 августа состоится церемония открытия фестиваля. Откроет смотр в этом году новая картина Романа Михайлова «Жар-птица». Показы короткометражного конкурса и внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря». Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда откроется 21 августа и будет работать все дни фестиваля.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   12.08.2024 - 18:33
серьезный состав мастеров киношного ремесла. первая четверка - тяжелая броня. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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