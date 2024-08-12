Алексей Учитель, Елизавета Боярская, Александр Котт и Александр Робак вошли в состав жюри XII фестиваля «Короче»

Члены жюри выберут победителей в следующих номинациях – в программе короткометражного кино будут вручены награды за «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшую режиссуру», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший анимационный фильм», спецприз жюри и приз от партнера фестиваля журнала «Искусство кино». Жюри полнометражных дебютных картин определит обладателя Гран-при в своей секции и вручит два специальных приза. Свой приз также вручит партнер фестиваля телеканал «Россия 1». Победителя в специальной конкурсной программе «Короче. Звезды» выберут зрители.
Программа дебютных фильмов будет показана в Калининградском драмтеатре – там же 20 августа состоится церемония открытия фестиваля. Откроет смотр в этом году новая картина Романа Михайлова «Жар-птица». Показы короткометражного конкурса и внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря». Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда откроется 21 августа и будет работать все дни фестиваля.
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