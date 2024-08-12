Российская телепремьера мультфильма «Нэйт опять опаздывает» состоится 19 августа



фото: пресс-служба канала «Мультиландия»



фото: пресс-служба канала «Мультиландия»

Российская телепремьера мультсериала производства Австралии, Франции и Германии «» (Nate is late) состоится 19 августа на канале киностудии «Союзмультфильм» «Мультиландия».Мультфильм рассчитан на зрителей младшего школьного возраста и рассказывает об обычном школьнике Нэйте и его подруге Малике, которые постоянно опаздывают в школу. А все потому, что по пути они попадают в переделки и волшебные приключения. Им приходится справляться с самыми неожиданными вызовами и даже спасать мир. Но самое главное испытание — успеть в школу и не опоздать на урок. «Нэйт опять опаздывает» стартует на телеканале незадолго до начала учебного года и будет выходить с понедельника по четверг в 18:00.», — говорит программный директор телеканала «Мультиландия»Кроме того, 16 августа на «Мультиландии» стартует мультсериал «» (Sonya from Toastville) производства Канады и Молдавии, который рассказывает о волшебной телепортации семилетней Сони с помощью обычного тостера на планету Тостлэнд. В городке Тоствилль она встречает забавных местных жителей, которые совсем не похож на землян. Мультсериал будет выходить на телеканале по пятницам в 18:00.