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Российская телепремьера мультфильма «Нэйт опять опаздывает» состоится 19 августа

12 августа
2024 год

Новости кино >>
12 августа 2024
Российская телепремьера мультсериала производства Австралии, Франции и Германии «Нэйт опять опаздывает» (Nate is late) состоится 19 августа на канале киностудии «Союзмультфильм» «Мультиландия».

Российская телепремьера мультфильма «Нэйт опять опаздывает» состоится 19 августа
фото: пресс-служба канала «Мультиландия»

Мультфильм рассчитан на зрителей младшего школьного возраста и рассказывает об обычном школьнике Нэйте и его подруге Малике, которые постоянно опаздывают в школу. А все потому, что по пути они попадают в переделки и волшебные приключения. Им приходится справляться с самыми неожиданными вызовами и даже спасать мир. Но самое главное испытание — успеть в школу и не опоздать на урок. «Нэйт опять опаздывает» стартует на телеканале незадолго до начала учебного года и будет выходить с понедельника по четверг в 18:00.

«В новом телесезоне мы больше сосредоточились на мультсериалах, рассчитанных на школьную аудиторию. Как ни странно, но подобный контент представлен на рынке не так широко. Вдобавок к этому, мы выходим со своим предложением на актуальный спрос аудитории к зарубежной анимации. Стоит отметить, что, безусловно, российская анимация крайне востребована и любима зрителями, но она широко представлена практически на всех каналах, и аудитория к ней привыкла. Нам хотелось добавить эмоций и разнообразия и предложить юному зрителю контент, который он так ждет», — говорит программный директор телеканала «Мультиландия» Алена Яшанина.

Российская телепремьера мультфильма «Нэйт опять опаздывает» состоится 19 августа
фото: пресс-служба канала «Мультиландия»

Кроме того, 16 августа на «Мультиландии» стартует мультсериал «Соня из Тоствилля» (Sonya from Toastville) производства Канады и Молдавии, который рассказывает о волшебной телепортации семилетней Сони с помощью обычного тостера на планету Тостлэнд. В городке Тоствилль она встречает забавных местных жителей, которые совсем не похож на землян. Мультсериал будет выходить на телеканале по пятницам в 18:00.
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Российская телепремьера мультфильма «Нэйт опять опаздывает» состоится 19 августа фотографии
Российская телепремьера мультфильма «Нэйт опять опаздывает» состоится 19 августа фотографии
Российская телепремьера мультфильма «Нэйт опять опаздывает» состоится 19 августа фотографии
Российская телепремьера мультфильма «Нэйт опять опаздывает» состоится 19 августа фотографии
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