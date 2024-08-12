Российская телепремьера мультфильма «Нэйт опять опаздывает» состоится 19 августа

Российская телепремьера мультсериала производства Австралии, Франции и Германии «Нэйт опять опаздывает» (Nate is late) состоится 19 августа на канале киностудии «Союзмультфильм» «Мультиландия».
фото: пресс-служба канала «Мультиландия»
Мультфильм рассчитан на зрителей младшего школьного возраста и рассказывает об обычном школьнике Нэйте и его подруге Малике, которые постоянно опаздывают в школу. А все потому, что по пути они попадают в переделки и волшебные приключения. Им приходится справляться с самыми неожиданными вызовами и даже спасать мир. Но самое главное испытание — успеть в школу и не опоздать на урок. «Нэйт опять опаздывает» стартует на телеканале незадолго до начала учебного года и будет выходить с понедельника по четверг в 18:00.
«В новом телесезоне мы больше сосредоточились на мультсериалах, рассчитанных на школьную аудиторию. Как ни странно, но подобный контент представлен на рынке не так широко. Вдобавок к этому, мы выходим со своим предложением на актуальный спрос аудитории к зарубежной анимации. Стоит отметить, что, безусловно, российская анимация крайне востребована и любима зрителями, но она широко представлена практически на всех каналах, и аудитория к ней привыкла. Нам хотелось добавить эмоций и разнообразия и предложить юному зрителю контент, который он так ждет», — говорит программный директор телеканала «Мультиландия» Алена Яшанина.
фото: пресс-служба канала «Мультиландия»
Кроме того, 16 августа на «Мультиландии» стартует мультсериал «Соня из Тоствилля» (Sonya from Toastville) производства Канады и Молдавии, который рассказывает о волшебной телепортации семилетней Сони с помощью обычного тостера на планету Тостлэнд. В городке Тоствилль она встречает забавных местных жителей, которые совсем не похож на землян. Мультсериал будет выходить на телеканале по пятницам в 18:00.
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