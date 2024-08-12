«Бедный олигарх» Владимир Сычев после побега из британской тюрьмы оказался в русской деревне

На ТНТ состоялась премьера третьего сезона сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным. После побега из британской тюрьмы их персонажи — потерявший все олигарх и его преданный дворецкий — держат путь в русскую деревню, ту самую, в которой Виктор Гнида был когда-то прописан, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
В деревне, куда после сумасшедших приключений прибывают Гнида и его спутники, олигарха считают предателем и беглецом. Главный герой останется без поддержки и средств к существованию, однако воспринимает эти обстоятельства как новый вызов и начинает борьбу за влияние.
«"Бедный олигарх", конечно, комедийный сериал, но в нем есть и сатира, и моменты, которые глубоко трогают. Я, на самом деле, за эти три сезона так проникся и к своему персонажу, и к персонажу Максима Лагашкина, какие бы выходки, и хитрости, и уловки, и махинации, и подставы Виктор ни совершал. Если посмотреть поглубже, он ведь настоящий. Виктор умеет любить, умеет дружить. Он любит очень свою родину. Мне было интересно играть такого неоднозначного персонажа. Всегда интересно играть образы героев, которых ранее играть не приходилось. С каждым сезоном я узнаю его больше, больше к нему привязываюсь», — говорит Владимир Сычев.
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