«Тачки» подросли: трейлер второго сезона гоночного аниме «MF Призрак»

Второй сезон аниме «MF Призрак
» мчится навстречу зрителям, сверкая фарами: педали газа будут вжаты 6 октября. Новым трейлером поделилась студия Felix Film
(«Кошачий рай
», «Пикник в Потусторонье
»), подогревая интерес к высокооктановому гоночному приключению под зажигательный евробит Rock Me Kiss Me
от Ю Сэридзавы
и Мототаки Сэгавы
, более известного, как MOTSU
. Певица и сэйю озвучила в сериале гонщицу Нодзоми Китахару, а рэпер ранее входил в состав группы m.o.v.e
, исполнившей все основные опенинги и несколько эндингов аниме «Инициал Ди
», включая Around the World
, Rage Your Dream
и Blazin' Beat
.
Действие шоу разворачивается в одной вселенной с культовой франшизой Сюити Сигэно
. В ближайшем будущем беспилотные электромобили захватили дороги и мир автоспорта. Однако в Японии действует MFG — созданная Рёсукэ Такахаси организация для проведения уличных гонок на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. В поисках отца 19-летний хафу Каната Ливингтон
переезжает из Кембриджа в Японию и присоединяется к соревнованиям. Чтобы превзойти конкурентов на маломощной Toyota 86 GT, начинающий гонщик берет уроки у легенды стритрейсинга Такуми Фудзивары.
Читать
Скоростные заезды на скейтборде в подростковой драме «Скейт: Бесконечность»
За продолжение отвечает та же творческая команда
, что делала первый сезон, включая режиссера Томохито Наку
(«Монстр за соседней партой
», «Клинок Манью
»), сценариста Кэнъити Ямаситу
(«Полюбишь ли ты извращенку, если она милая
», «Салатник чудаков
»), дизайнера персонажей Наоюки Онду
(«Эрго Прокси
», «Инуясики
») и композитора Акио Добаси
(«Вишневый квартет
», «Инициал Ди: Пробуждение
»).
Все основные сэйю
также вернутся:
Каната — Юма Утида
(Рэо Микагэ
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
Рэн Сайондзи — Аянэ Сакура
(Котё Эйтпорт
из сериала «Смертельная игра мертвой горы
»).
Сюн Айба — Дайсукэ Оно
(Себастьян Михаэлис
из «Темного дворецкого
»).
Михаэль Беккенбауэр — Хироси Камия
(Атару Моробоси
из «Несносных пришельцев
»).
Коки Саватари — Рёта Осака
(Йохан
из «Ведьмы и чудовища
»).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, чем занимается режиссер во время производства японских мультсериалов или почему сложно рисовать машины.
обсуждение >>