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«Тачки» подросли: трейлер второго сезона гоночного аниме «MF Призрак»

13 августа
2024 год

Новости кино >>
13 августа 2024
Второй сезон аниме «MF Призрак» мчится навстречу зрителям, сверкая фарами: педали газа будут вжаты 6 октября. Новым трейлером поделилась студия Felix FilmКошачий рай», «Пикник в Потусторонье»), подогревая интерес к высокооктановому гоночному приключению под зажигательный евробит Rock Me Kiss Me от Ю Сэридзавы и Мототаки Сэгавы, более известного, как MOTSU. Певица и сэйю озвучила в сериале гонщицу Нодзоми Китахару, а рэпер ранее входил в состав группы m.o.v.e, исполнившей все основные опенинги и несколько эндингов аниме «Инициал Ди», включая Around the World, Rage Your Dream и Blazin' Beat.


Действие шоу разворачивается в одной вселенной с культовой франшизой Сюити Сигэно. В ближайшем будущем беспилотные электромобили захватили дороги и мир автоспорта. Однако в Японии действует MFG — созданная Рёсукэ Такахаси организация для проведения уличных гонок на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. В поисках отца 19-летний хафу Каната Ливингтон переезжает из Кембриджа в Японию и присоединяется к соревнованиям. Чтобы превзойти конкурентов на маломощной Toyota 86 GT, начинающий гонщик берет уроки у легенды стритрейсинга Такуми Фудзивары.

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За продолжение отвечает та же творческая команда, что делала первый сезон, включая режиссера Томохито НакуМонстр за соседней партой», «Клинок Манью»), сценариста Кэнъити ЯмаситуПолюбишь ли ты извращенку, если она милая», «Салатник чудаков»), дизайнера персонажей Наоюки ОндуЭрго Прокси», «Инуясики») и композитора Акио ДобасиВишневый квартет», «Инициал Ди: Пробуждение»).

«Тачки» подросли: трейлер второго сезона гоночного аниме «MF Призрак»

Все основные сэйю также вернутся:

Каната — Юма Утида (Рэо Микагэ из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).
Рэн Сайондзи — Аянэ Сакура (Котё Эйтпорт из сериала «Смертельная игра мертвой горы»).
Сюн Айба — Дайсукэ Оно (Себастьян Михаэлис из «Темного дворецкого»).
Михаэль Беккенбауэр — Хироси Камия (Атару Моробоси из «Несносных пришельцев»).
Коки Саватари — Рёта Осака (Йохан из «Ведьмы и чудовища»).

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MF ПризракВедьма и чудовищеВишневый квартетИнициал Ди: ПробуждениеИнициал Ди: Стадия перваяИнициал «Ди»: Стадия втораяИнуясикиКлинок МаньюКошачий райМонстр за соседней партойНесносные пришельцыПикник в ПотустороньеПолюбишь ли ты извращенку, если она милая?Салатник чудаковСиняя тюрьма: Блю ЛокСмертельная игра мёртвой горыТемный дворецкийЭрго Прокси

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«Тачки» подросли: трейлер второго сезона гоночного аниме «MF Призрак» фотографии
«Тачки» подросли: трейлер второго сезона гоночного аниме «MF Призрак» фотографии
«Тачки» подросли: трейлер второго сезона гоночного аниме «MF Призрак» фотографии
«Тачки» подросли: трейлер второго сезона гоночного аниме «MF Призрак» фотографии
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