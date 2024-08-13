Павел Прилучный соберет «Виноград» вместе с Нино Нинидзе и Софьей Синицыной

«Мы не рассматриваем проект "Виноград", как чистую мелодраму. Для нас это драмеди о поиске человеком самого себя. И в этом смысле нам мужской персонаж ближе, потому что мы можем ему задать те же вопросы, что и самим себе. И попытаться на них ответить. Но при этом у нас две главные женские роли. Как мне кажется, очень разные, и тоже со своим поиском смысла. Их исполняют прекрасные актрисы Нино Нинидзе и Соня Синицына. Уже при написании третьей серии возникло имя Павла Прилучного. Нам показалось, что психофизика Павла и его актерский талант, умение работать с жанром — то, что надо для роли Егора. И каждый день на площадке мы в этом убеждаемся. Спасибо ему большое, что он взялся за эту роль. Во многом локации проекта складывались из личного впечатления от Геленджика и Анапы. Мы заранее знали эти локации и вписывали нашу историю в них. Ну и, конечно, гольф. Это мое личное хобби и страсть. Наконец-то я получил возможность поделиться этим прекрасным спортом со зрителями», — рассказал режиссер, автор сценария и продюсер сериала Владимир Щегольков.
История разворачивается на фоне виноградников Краснодарского края, а главным героем лирической комедии оказывается мужчина, который пытается перезапустить свою жизнь, чтобы снова стать счастливым и вернуться в семью. По сюжету у московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан отцу жены, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть зятя недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды главный герой заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери о его измене. В одну секунду успешный бизнесмен теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Павел Прилучный играет «Егора. Он умный, хитрый, обаятельный, успешный бизнесмен, который точно знает как и где можно заработать. Но, совершив ряд ошибок, он теряет и бизнес, и свою семью. И этот сложный жизненный этап становится для него началом на пути поиска себя настоящего. Мне кажется, это не самый очевидный мотив для мужского персонажа в современных драмеди, поэтому мне интересно работать с командой сериала».
«Я играю девушку Веру — самодостаточную, добрую, легкую, честную. Благодаря Вере, Егор начинает вспоминать кто он такой и чего хочет на самом деле. За время подготовки к съемкам я успела немного измениться внешне, а еще для роли я обычно ищу подходящие треки, делаю плейлист и под него приступаю к разбору. Посмотрим, как сойдутся мои представления и реальность. Съемки будут в Сочи и Геленджике, у моей героини много сцен с доской, прыжками в воду. Я очень люблю экспедиции, это всегда маленькое путешествие в новую историю и способ оторваться от реальности», — поделилась Нино Нинидзе. По словам Софьи Синицыной, ей «понравился сценарий проекта "Виноград" — это драмеди с хорошим балансом комедийного и драматического. Авторы прописали две контрастные женские роли, и мне очень интересно посмотреть, как мы с Нино Нинидзе перенесем эти роли на экран».
«Мы готовимся к съемкам драмеди про семью и про то, как легко можно потерять все, что вам дорого. Но это не значит, что потерянное нельзя вернуть. Я пока не знаю, каким будет мой персонаж на экране — мы только приступаем к оживлению сценария — но мне понравился текст и смысл этой истории», — говорит Сергей Газаров.
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