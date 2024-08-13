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Гела Месхи, Андрей Мерзликин и Даниил Страхов пережили «Берлинскую жару»

13 августа
2024 год

Новости кино >>
13 августа 2024
Завершились съемки восьмисерийной шпионской драмы Евгения Лаврентьева «Берлинская жара» по одноименному роману Дмитрия Полякова-Катина. Согласно пресс-службе сервиса Wink.ru, в сериале играют Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев, Андрей Мерзликин, Даниил Страхов, Мария Миронова и Виталий Кищенко. Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink.ru, Kion, Premier и на НТВ.

Гела Месхи, Андрей Мерзликин и Даниил Страхов пережили «Берлинскую жару»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По сюжету летом 1943 года советскому руководству становится известно о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о новом оружии, способном изменить ход войны, получает советский агент Франс Хартман (Месхи), действующий под прикрытием. Начинается сложная многоходовая операция. Хартман вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Филимонов), в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг (Кяро). А гестапо приставляет к Хартману «сотрудницу германского МИДа» Дори (Пескова). В это же время в Москве под руководством талантливого физика Игоря Курчатова (Бероев) идет работа по советскому атомному проекту. Ученым предстоит сделать невозможное – в кратчайшие сроки от фундаментальных исследований шагнуть в практику.

Съемки сериала проходили на улицах Санкт-Петербурга, Выборга, Кронштадта и других мест Ленинградской области, где команда воссоздавала Берлин 1940-х. «Практически все сцены в Германии мы снимали в Петербурге и Ленобласти, хотя поначалу я как истинный немец относился к этой затее с недоверием. Однако в архитектуре Петербурга и его окрестностей "немецкая рука" присутствует в достаточной степени. Успех этого проекта, в названии которого столица моей Родины — Берлин — это одновременно и вызов, и дело чести», — рассказал продюсер Михаэль Шлихт.

Гела Месхи, Андрей Мерзликин и Даниил Страхов пережили «Берлинскую жару»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

При создании шпионской драмы авторы вдохновлялись культовым советским сериалом «Семнадцать мгновений весны». «Мы относимся с огромным уважением к картине "Семнадцать мгновений весны". Мы выражали его и прямыми отсылками, и спрятанными "пасхалками". Для многих зрителей понимать, что создатели фильма ведут с ними диалог ещё и на языке цитат и ассоциаций с советской классикой, — особое удовольствие, — делится режиссер Евгений Лаврентьев. — В то же время наша история современная, отвечающая сегодняшним зрительским запросам. Чтобы заинтересовать его, нужно создавать на экране насыщенные по всем ключевым позициям истории. Это и изображение, и сюжет, и разнообразие, и выразительность созданных актерами образов, и музыка. "Берлинская жара" — именно такой сериал, насыщенный и современный».

Для Анны Песковой «работа в этом многосерийном фильме стала настоящим приключением в другую реальность. Мы снимали в потрясающе красивых локациях, в которых я никогда раньше не бывала. Это и старинные дворцы, и невероятной красоты пейзажи, ретро-автомобили со своей историей (БМВ 1937 года, на которой Штирлиц перевозил пастора Шлага через границу). Поэтому каждый раз, оказываясь на площадке, у меня захватывало дух от осознания того, с чем я соприкасаюсь в своей работе».

Гела Месхи, Андрей Мерзликин и Даниил Страхов пережили «Берлинскую жару»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

В сериале также заняты Борис Каморзин, Константин Стрельников, Алексей Вертков, Александр Высоковский и Марина Петренко. Производством занимается кинокомпания «Монументал вижн» при поддержке Института развития интернета. Консультанты-партнеры проекта – НИЦ «Курчатовский институт» и ГК «Росатом».
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Гела Месхи стал агентом под прикрытием в шпионской драме «Берлинская жара»
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Берлинская жараСемнадцать мгновений весны

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Гела Месхи, Андрей Мерзликин и Даниил Страхов пережили «Берлинскую жару» фотографии
Гела Месхи, Андрей Мерзликин и Даниил Страхов пережили «Берлинскую жару» фотографии
Гела Месхи, Андрей Мерзликин и Даниил Страхов пережили «Берлинскую жару» фотографии
Гела Месхи, Андрей Мерзликин и Даниил Страхов пережили «Берлинскую жару» фотографии
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