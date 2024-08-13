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В «Ночь кино» покажут фильмы «Сто лет тому вперед», «По щучьему велению» и «Воздух»

13 августа
2024 год

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13 августа 2024
В программу Девятой ежегодной всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 24 августа, включены фантастическая лента Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед», сказка Александра Войтинского «По щучьему велению» и военно-историческая драма Алексея Германа-младшего «Воздух». Мероприятие традиционно приурочено к Дню российского кино, отмечаемому 27 августа, уточняет пресс-служба компании Роскино, выступающей его оператором.

«Уже девять лет подряд мы проводим эту акцию, собирая перед экранами всю Россию от Калининграда до Владивостока, а с прошлого года присоединились и регионы Донбасса и Новороссии. За это время "Ночь кино" стала настоящим семейным праздником. Кинопоказы идут не только в кинотеатрах, но и в музеях, исторических усадьбах, библиотеках, на городских набережных. Во многих городах также проходят концерты, тематические экскурсии, викторины, мастер-классы. В 2023 году в "Ночи кино" приняли участие более миллиона человек, и я надеюсь, популярность этого кинособытия будет расти и дальше, тем более что в этом году мероприятие впервые выходит на международный уровень. Приглашаю всех любителей кино присоединиться к нашей культурной акции и поддержать российский кинематограф», — прокомментировала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В «Ночь кино» покажут фильмы «Сто лет тому вперед», «По щучьему велению» и «Воздух»
фото: пресс-служба компании Роскино

В акции, созданной по поручению Министерства культуры Российской Федерации при поддержке Фонда кино и МИД России, примут участие не только регионы России, но и 14 стран БРИКС и СНГ. Кроме того, фильмы впервые будут показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдавии и Туркменистане. Кинопоказы планируют организовать на более чем пяти тысячах площадок в России и за рубежом. Торжественное открытие «Ночи кино» состоится в кинотеатре «Поклонка» в столичном Музее Победы 24 августа в 18:00. Показы пройдут в трех залах кинотеатра: «Жуков», «Рокоссовский» и «Василевский». Зрителей ждут культурно-развлекательная программа, разнообразные активности, мастер-классы и творческие встречи. Вход на все показы в рамках «Ночи» – свободный.

«Роскино впервые выступает оператором акции "Ночь кино", и для нас это большая честь. В этом году мы постарались сделать кинопоказы доступными для максимально широкой аудитории: фильмы для стран БРИКС снабжены субтитрами на разных языках: китайском, арабском, португальском, английском, а для целого ряда российских площадок подготовлены версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. Уверена, что фильмы "Сто лет тому вперед", "Воздух" и "По щучьему велению" соберут полные залы: «Ночь кино» дарит возможность кому-то впервые посмотреть эти картины, а зрители, которые уже знакомы с фильмами, получат шанс еще раз пережить невероятные эмоции вместе с полюбившимися киногероями», — говорит генеральный директор Роскино Эльза Антонова.
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№ 1
Антонина Саидова (Томск)   13.08.2024 - 16:13
У нас в Томске “ночь в кино” как я помню проводится с 2019 года. В один из годов жители сами голосовали за выбор просмотров 3х фильмов из 26 предложенных. Ну у обычно этот праздник в 20х числах отмечается. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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