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Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова отпразднуют Новый Год в сибирской деревне

13 августа
2024 год

Новости кино >>
13 августа 2024

Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова снимаются в полнометражной новогодней комедии Ильи Фарфеля «Звезды в Сибири» производства ТНТ и студии Sverdлоvsk. Фильм покажут в широком прокате, уточняет пресс-служба телеканала.

Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова отпразднуют Новый Год в сибирской деревне
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам Дмитрия Брекоткина, зрителей ожидает «классическая новогодняя сказка. Может быть, в чем-то она наивна, кто-то скажет, что она нереалистична, но в Новый год случаются чудеса. Люди верят, что хотя бы в Новый год произойдут эти чудеса. Фильм зацепит нашей актерской игрой, если мы, конечно, хорошо сыграем! Светлаков как продюсер, имея и актерский опыт, знает всю изнанку. Он очень подробно все примеряет на себя и внимательно относится к мелочам. Звездный состав у нас разнообразный, кого-то я видел в первый раз, кого-то давно не видел. Сценарно так придумано, что есть два поколения: от совсем молодежи до ветеранов. Работав на площадке, я наблюдаю за другими актерами, и понимаю, какой же я "олдскульный" чувак».

Селебрити играют в комедии самих себя – звезд, отправившихся на корпоратив в Сибирь и застрявших в глухой деревушке. В первый съемочный день в московском павильоне снимали сцены с участием Дмитрия Маликова. Певцу «очень интересно поучаствовать в этом проекте, потому что он даст зрителям новый взгляд на привычные вещи. Все привыкли к тому, что звезды под Новый год гастролируют, но никто не видит обратную сторону наших поездок. Я надеюсь, что зрителям понравится фильм, потому что он очень теплый, добрый и душевный. И вся команда проекта во главе с Сергеем Светлаковым работает над ним с большой любовью».

Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова отпразднуют Новый Год в сибирской деревне
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы – из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

«У каждого из героев в нашем фильме своя линия, в этих линиях зритель сможет узнать себя. Мы затронем важные глубокие темы: любовь к семье, любовь к детям, поиск себя. Мы работаем в невероятных декорациях, снимаем все по новым технологиям, такого формата подготовки я не видела еще ни разу: для того, чтобы воссоздать сказочную зиму, буквально каждый кадр рисуется на графике заранее. Вообще это мой актерский дебют в большом художественном фильме. И сразу же роль не второго плана, а одна из ведущих. Поэтому, с одной стороны, я волнуюсь, а с другой - мне очень приятна поддержка коллег, особенно Сережи Светлакова. Когда был мой первый съемочный день, он отправил букетик и нашу совместную фотку со съемок, и пожелал удачи в съемочном дне», — вспоминает Клава Кока.
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Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова отпразднуют Новый Год в сибирской деревне фотографии
Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова отпразднуют Новый Год в сибирской деревне фотографии
Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова отпразднуют Новый Год в сибирской деревне фотографии
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