Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Варвара Феофанова потеряла дочь в фильме «Хорошие девочки»

13 августа
2024 год

Новости кино >>
13 августа 2024
Начались съемки полнометражного детективного триллера «Хорошие девочки» с Варварой Феофановой, Ксенией Лукьянчиковой и Антоном Феоктистовым в главных ролях. Режиссерское кресло фильма занял Александр Сукачев, также занятый в одной из ролей. Премьера состоится на ТВ-3 в новом телесезоне, сообщает пресс-служба канала.

Варвара Феофанова потеряла дочь в фильме «Хорошие девочки»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Главная тема нашего фильма – семейные ценности. Это хороший пример истории о помощи женщинам, попавшим в трудные ситуации. По форме это классический детектив и триллер, и мы бы хотели, чтобы наш проект посмотрели все люди старше 12 лет, которым интересен этот жанр», — говорит режиссер Александр Сукачев.

По сюжету у Марии пропадает дочь – семилетняя Соня. Героиня испытывает сильнейший стресс, находя поддержку в лице родных. Но со временем Марии начинает казаться, что члены ее семьи вовсе не горят желанием отыскать девочку. Муж и вовсе уезжает в командировку, приглашая в дом бывшую жену – чтобы та присмотрела за Марией. Оставшись один на один со своим горем, женщина начинает подозревать, что ребенок исчез по вине ее же близких.

Читать интервью Варвара Феофанова: «Меня радует, что мои роли разные, но я не знаю, хорошо это или плохо»

По словам Варвары Феофановой, ее «героиня Мария – семейная женщина, любящая и переживающая мама. Меня утвердили на роль за неделю до выхода в кадр, съемки начались очень быстро и энергично, поэтому мне было легко поймать настроение и вникнуть в историю. Спасибо за приглашение режиссеру Саше Сукачеву, моему давнему хорошему другу, который сказал, что мои слезы помогут сыграть эту роль. Я ему полностью доверяю. Думаю, что у нас получится очень семейное, хоть и непростое кино, поэтому советую его посмотреть всем: мамам, папам, бабушкам и дедушкам».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   13.08.2024 - 18:53
По словам снимают про семейные ценности)) Почему в сюжете нет ничего ценного и семейного. Чистейший пофигизм на своих родных и близких. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы
Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски»
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Ксения ЛукьянчиковаАнтон ФеоктистовВарвара Феофанова
фильмы
Хорошие девочки

фотографии >>
Варвара Феофанова потеряла дочь в фильме «Хорошие девочки» фотографии
Варвара Феофанова потеряла дочь в фильме «Хорошие девочки» фотографии
Варвара Феофанова потеряла дочь в фильме «Хорошие девочки» фотографии
Варвара Феофанова потеряла дочь в фильме «Хорошие девочки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Шестакова
10 августа ушла из жизни актриса Людмила Шестакова.
Алина Кузнецова
10 августа ушла из жизни актриса Алина Кузнецова.

День рождения >>

Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Олеся Жураковская
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Борис Чирков
Илья Шакунов
Мориц Бляйбтрой
Луис Мариано
Хорхе Перугоррия
Джон Слэттери
Кася Смутняк
Себастиан Стэн
Кевин Тиг
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Мад
драма
США, 2012
Криминальный город. Возмездие
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Заклятие Амелии
мистика, триллер, фильм ужасов
Португалия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Братья
драма
Франция, 2024
Виселица. Жертва призрака
фильм ужасов
Камбоджа, 2023
Мой парень — маньяк
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Ози: Голос джунглей
детский фильм, приключения, семейное кино
Великобритания, Франция, 2023
Остров бессмертных
драма, мистика, триллер
Канада, 2023
Реальные зомби
комедия, фильм ужасов, экранизация
Канада, Франция, 2023
Тайна самоубийцы
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Исландия, 2023
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram