Варвара Феофанова потеряла дочь в фильме «Хорошие девочки»

«Главная тема нашего фильма – семейные ценности. Это хороший пример истории о помощи женщинам, попавшим в трудные ситуации. По форме это классический детектив и триллер, и мы бы хотели, чтобы наш проект посмотрели все люди старше 12 лет, которым интересен этот жанр», — говорит режиссер Александр Сукачев.
По сюжету у Марии пропадает дочь – семилетняя Соня. Героиня испытывает сильнейший стресс, находя поддержку в лице родных. Но со временем Марии начинает казаться, что члены ее семьи вовсе не горят желанием отыскать девочку. Муж и вовсе уезжает в командировку, приглашая в дом бывшую жену – чтобы та присмотрела за Марией. Оставшись один на один со своим горем, женщина начинает подозревать, что ребенок исчез по вине ее же близких.
По словам Варвары Феофановой, ее «героиня Мария – семейная женщина, любящая и переживающая мама. Меня утвердили на роль за неделю до выхода в кадр, съемки начались очень быстро и энергично, поэтому мне было легко поймать настроение и вникнуть в историю. Спасибо за приглашение режиссеру Саше Сукачеву, моему давнему хорошему другу, который сказал, что мои слезы помогут сыграть эту роль. Я ему полностью доверяю. Думаю, что у нас получится очень семейное, хоть и непростое кино, поэтому советую его посмотреть всем: мамам, папам, бабушкам и дедушкам».
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