Джеймс Ван напомнит про «Создание из Черной лагуны»

Джеймс Ван
поставит и спродюсирует ремейк классического хоррора «Создание из Черной лагуны
» 1954 года, уверяет Deadline
.
По сюжету оригинальной ленты Джека Арнольда
в глубоких амазонских дебрях в поисках древних окаменелостей копается в земле палеантологическая экспедиция. Не найдя того, чего искали, ученые мужи решили проверить, не отнесло ли останки течением в зловещую Черную лагуну. Забрались, начали искать и столкнулись с неведомым — доисторическим получеловеком-полурыбой. Главные роли в фильме сыграли Ричард Карлсон
и Джули Адамс
.
За производство новой версии отвечают студии Universal, Atomic Monster и Blumhouse.
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