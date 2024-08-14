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Джеймс Ван напомнит про «Создание из Черной лагуны»

14 августа
2024 год

Новости кино >>
14 августа 2024
Джеймс Ван поставит и спродюсирует ремейк классического хоррора «Создание из Черной лагуны» 1954 года, уверяет Deadline.

Джеймс Ван напомнит про «Создание из Черной лагуны»
фото: variety.com

По сюжету оригинальной ленты Джека Арнольда в глубоких амазонских дебрях в поисках древних окаменелостей копается в земле палеантологическая экспедиция. Не найдя того, чего искали, ученые мужи решили проверить, не отнесло ли останки течением в зловещую Черную лагуну. Забрались, начали искать и столкнулись с неведомым — доисторическим получеловеком-полурыбой. Главные роли в фильме сыграли Ричард Карлсон и Джули Адамс.

За производство новой версии отвечают студии Universal, Atomic Monster и Blumhouse.
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