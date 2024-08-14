Телепремьера «Убойного отпуска» с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 19 августа

«Мы снимали сериал зимой в Турции, погода отличная, море теплое, мы даже купались по утрам, до смены — не работа, а удовольствие, — вспоминает Александр Робак. — Надеюсь, что зритель при просмотре также получит положительный заряд эмоций: это бодрое, смешное кино о преодолении сложных периодов в отношениях».
По сюжету спустя 30 лет брак Ромы и Любы трещит по швам. Их дочь Настя дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель на годовщину, чтобы они наладили отношения и по-настоящему отдохнули. Однако, отпуск не задается буквально с первых минут: супруги ругаются в самолете и решают по приезде развестись. Весь отпуск им придется играть роль любящих супругов, чтобы не расстраивать беременную дочь, которая беспокоится и звонит каждый̆ час. На курорте неожиданно появляется красавец-турок Эмин, который начинает активно ухаживать за Любой. Настолько активно, что Рома обнаруживает Любу и Эмина в одной постели под утро. Главная сложность заключается в том, что Эмин мертв. И теперь супругам предстоит избавиться от тела, придумать, как поступить со свидетелями и все-таки дать второй шанс их браку.
«Это камерная история о том, как двое супругов, которые прожили в браке много лет, вырастили дочь, и, казалось бы, знают друг о друге все, понимают, что это совсем не так. Вылетев на празднование юбилея совместной жизни в Турцию, наши с Александром Робаком герои умудряются поругаться еще в самолете, до того, как они добрались до места отдыха, и решить, что после двадцати с лишним лет совместной жизни они хотят развестись», — рассказала Анна Михалкова.
Онлайн-премьера «Убойного отпуска», получившего приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот», состоялась на платформе Kion 1 июля.
«Убойный отпуск». ТВ-ролик
«У нас с моей героиней Настей схожий тип привязанности — "тревожный". Настя тревожится за брак родителей, чувствует, что они ссорятся, хоть и не подают виду. Она пытается починить то, о чем даже не знает, хотя сами родители при этом хотят совершенно другого... Я попадала в подобные ситуации. Съемки проходили в конце туристического сезона Турции, в городе Фетхие. Туристов не было совсем. Гостиница, где мы снимали большую часть сцен, работала только для съемочной команды. В результате в громадном гостиничном комплексе почти не было людей. Все лежаки были перевернуты, бассейн высушен, в море заходил только Александр Робак. В общем, происходящее отдавало постапокалиптическим настроением. Отличная атмосфера для создания веселой и яркой комедии», — поделилась Любовь Аксенова.
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