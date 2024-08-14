Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спросите Сталина
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Телепремьера «Убойного отпуска» с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 19 августа

14 августа
2024 год

Новости кино >>
14 августа 2024

На ТНТ 19 августа в 21:00 состоится телепремьера «Убойного отпуска» с Анной Михалковой, Александром Робаком, Любовью Аксеновой, Степаном Девониным и Алимом Хоконовым. Производством сериала из линейки контента Kion Originals занималась кинокомпания Lookfilm, уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Убойного отпуска» с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 19 августа
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Мы снимали сериал зимой в Турции, погода отличная, море теплое, мы даже купались по утрам, до смены — не работа, а удовольствие, — вспоминает Александр Робак. — Надеюсь, что зритель при просмотре также получит положительный заряд эмоций: это бодрое, смешное кино о преодолении сложных периодов в отношениях».

По сюжету спустя 30 лет брак Ромы и Любы трещит по швам. Их дочь Настя дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель на годовщину, чтобы они наладили отношения и по-настоящему отдохнули. Однако, отпуск не задается буквально с первых минут: супруги ругаются в самолете и решают по приезде развестись. Весь отпуск им придется играть роль любящих супругов, чтобы не расстраивать беременную дочь, которая беспокоится и звонит каждый̆ час. На курорте неожиданно появляется красавец-турок Эмин, который начинает активно ухаживать за Любой. Настолько активно, что Рома обнаруживает Любу и Эмина в одной постели под утро. Главная сложность заключается в том, что Эмин мертв. И теперь супругам предстоит избавиться от тела, придумать, как поступить со свидетелями и все-таки дать второй шанс их браку.

Читать рецензию «Убойный отпуск»: Всё включено и ничего не выключено

«Это камерная история о том, как двое супругов, которые прожили в браке много лет, вырастили дочь, и, казалось бы, знают друг о друге все, понимают, что это совсем не так. Вылетев на празднование юбилея совместной жизни в Турцию, наши с Александром Робаком герои умудряются поругаться еще в самолете, до того, как они добрались до места отдыха, и решить, что после двадцати с лишним лет совместной жизни они хотят развестись», — рассказала Анна Михалкова.

Онлайн-премьера «Убойного отпуска», получившего приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот», состоялась на платформе Kion 1 июля.

«Убойный отпуск». ТВ-ролик


«У нас с моей героиней Настей схожий тип привязанности — "тревожный". Настя тревожится за брак родителей, чувствует, что они ссорятся, хоть и не подают виду. Она пытается починить то, о чем даже не знает, хотя сами родители при этом хотят совершенно другого... Я попадала в подобные ситуации. Съемки проходили в конце туристического сезона Турции, в городе Фетхие. Туристов не было совсем. Гостиница, где мы снимали большую часть сцен, работала только для съемочной команды. В результате в громадном гостиничном комплексе почти не было людей. Все лежаки были перевернуты, бассейн высушен, в море заходил только Александр Робак. В общем, происходящее отдавало постапокалиптическим настроением. Отличная атмосфера для создания веселой и яркой комедии», — поделилась Любовь Аксенова.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот»
«Да они отморозки»: Александр Робак находит мертвого мужчину в постели Анны Михалковой в трейлере «Убойного отпуска»
«Very please vodka»: Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от тела в тизер-трейлере сериала «Убойный отпуск»
В основной конкурс «Пилота» вошли сериалы с Бондарчуком, Исаковой, Биковичем, Ходченковой и Калюжным
Второй сезон «Обоюдного согласия» с Глафирой Тархановой и «Амура» с Аленой Михайловой: KION рассказал о главных премьерах 2024 года
Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели»
Поиск по меткам
KIONТНТ
персоны
Любовь АксёноваСтепан ДевонинАнна МихалковаАлександр РобакАлим Хоконов
фильмы
Убойный отпуск

фотографии >>
Телепремьера «Убойного отпуска» с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 19 августа фотографии
Телепремьера «Убойного отпуска» с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 19 августа фотографии
Телепремьера «Убойного отпуска» с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 19 августа фотографии
Телепремьера «Убойного отпуска» с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 19 августа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спросите Сталина

Скорбим

Наталья Нижегородцева
14 августа ушла из жизни актриса Наталья Нижегородцева.

День рождения >>

Надежда Бахтина
Артём Богучарский
Иван Волков
Глеб Калюжный
Екатерина Кмит
Ирина Медведева
Захар Ронжин
Игорь Сергеев
Анна Топчий
Эммануэль Беар
Хэлли Берри
Кристофер Горем
Мила Кунис
Стив Мартин
Беата Тышкевич
Марсия Гэй Харден
все родившиеся 14 августа >>

Афиша кино >>

Мад
драма
США, 2012
Криминальный город. Возмездие
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Заклятие Амелии
мистика, триллер, фильм ужасов
Португалия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Братья
драма
Франция, 2024
Виселица. Жертва призрака
фильм ужасов
Камбоджа, 2023
Мой парень — маньяк
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Ози: Голос джунглей
детский фильм, приключения, семейное кино
Великобритания, Франция, 2023
Остров бессмертных
драма, мистика, триллер
Канада, 2023
Реальные зомби
комедия, фильм ужасов, экранизация
Канада, Франция, 2023
Тайна самоубийцы
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Исландия, 2023
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?