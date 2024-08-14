Оксана Акиньшина, Роман Курцын и Людмила Артемьева проведут «Сказочные выходные» в Тверской области

В Тверской области стартовали съемки приключенческой фэнтези-комедии для всей семьи «Сказочные выходные» с Оксаной Акиньшиной, Людмилой Артемьевой и Романом Курцыным в главных ролях. Согласно пресс-службе компании «Наше кино», выступающей производителем и дистрибьютором фильма Александра Бабаева, все сказочные персонажи в картине будут выполнены при помощи компьютерной графики.
фото: пресс-служба компании «Наше кино»
Зрителям расскажут про Ксению и Диму Ковалевых и их детей — подростка Мишу и маленькую Арину. Глава этой семьи, как ни странно, Ксения — успешная деловая женщина, привыкшая решать все за всех. Выслушивать жалобы домашних героине некогда — целыми днями она занята проектом умной колонки, которая умеет практически все. Для развития проекта ей нужно переехать в Дубай, и чтобы семья безропотно это приняла, она задумала «подсластить пилюлю» и соглашается на предложение мужа провести выходные в новом палаточном эко-кемпинге, несмотря на ненавистные спальники, комаров и семейные увеселения. Однако их поездка идет совсем не так, как они планировали. Шум и гам, сопровождающие открытие кемпинга, привлекают внимание сказочных персонажей, которые веками скрываются в лесу от людей. Их миссия — охранять спящего в земле дракона, чье пробуждение грозит вселенскими неприятностями. И теперь Ксении предстоит не только поверить в сказки, но и спасти человечество. Ну и, конечно, свою семью, без которой ей не победить.
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