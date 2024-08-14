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Данила Якушев возглавил брачное агентство «Блонды»

14 августа
2024 год

Новости кино >>
14 августа 2024
Закончились съемки сериала «Блонды», в котором главные роли исполнили Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.

Данила Якушев возглавил брачное агентство «Блонды»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету для раскрытия особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге формируется секретный спецотдел под видом брачного агентства «Блонды». Курирует подразделение опытный следователь Смолов, собравший у себя под крылом трех совершенно разных девушек. Это бывшая сотрудница СК – рациональная Киселева, яркая и дерзкая любительница гороскопов и мужчин Горская и бескомпромиссная Бойко, мастерски владеющая боевыми искусствами. Вместе им предстоит не только ловить правонарушителей, но и учиться работать в команде.

Съемки 16-серийного авантюрного детектива производства компании «Триикс Медиа» прошли в Санкт-Петербурге. Режиссерами выступили Михаил Вассербаум, Денис Нейманд и Анастасия Чашина. Премьера состоится на ТВ-3 в новом телесезоне.
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Данила Якушев возглавил брачное агентство «Блонды» фотографии
Данила Якушев возглавил брачное агентство «Блонды» фотографии
Данила Якушев возглавил брачное агентство «Блонды» фотографии
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