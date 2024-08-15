Не поминай сосулю всуе: «Синий экзорцист» скоро вернется «За снегом», а пока — душевный тизер

Новый сезон «Синего экзорциста
», созданный по оригинальной манге Кадзуэ Като
, уже на подходе: первый кур с подзаголовком «За снегом
» выйдет 6 октября, а в январе 2025-го — второй, названный «Вся ночь
». Студия VOLN
(«Я хочу съесть твою поджелудочную
», «Усио и Тора
») делится тизером в преддверии премьеры.
В предыдущей «Саге об "Иллюминатах" Симанэ
» дьявольский отпрыск Рин Окумура
, победивший Нечестивого короля, возвращается к повседневной
жизни в Академии Истинного Креста, где проходит обучение на экзорциста. В разгар школьного фестиваля внезапно появляется Король света Люцифер и объявляет войну рыцарям ордена: лидер таинственной организации Иллюминатов заявляет, что намерен воскресить Сатану и объединить Ассию с Геенной — царства людей и демонов.
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«Синий экзорцист» возвращается! Вспоминаем, что это за аниме
В ролике звучит эндинг «Сосулька
» (Tsurara) в исполнении японского дуэта Yobahi
. Вокалист и гитарист Накацу
признался, что он — давний фанат франшизы
. «Это моя первая композиция для аниме, но мне удалось создать трек, который отражает душевное состояние Юкио. Эта песня позволяет нежно растопить чье-то сердце — холодное и острое, как сосулька, но глубоко внутри скрывающее робкую любовь. Я всегда восхищался очарованием «Синего экзорциста» и хочу передать это чувство через музыку!
» Напомним
, что открывающей темой был выбран трек Re Rescue
в исполнении певицы Reol
.
Над продолжением работают режиссер Дайсукэ Ёсида
(«Проблемы идола
», «Охотник х Охотник
») и сценарист Тосия Оно
(«Борьба в прямом эфире
», «Страна самоцветов
»), отвечавшие за прошлый сезон, показанный в январе 2024 года. Сэйю демонических близнецов Нобухико Окамото
(Химмель
из «Провожающей в последний путь Фрирен
») и Дзюн Фукуяма
(Глинноликий
из «Отряда самоубийц из другого мира
») вновь помогут юным экзорцистам изгонять духов.
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