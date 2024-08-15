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Не поминай сосулю всуе: «Синий экзорцист» скоро вернется «За снегом», а пока — душевный тизер

15 августа
2024 год

Новости кино >>
15 августа 2024
Новый сезон «Синего экзорциста», созданный по оригинальной манге Кадзуэ Като, уже на подходе: первый кур с подзаголовком «За снегом» выйдет 6 октября, а в январе 2025-го — второй, названный «Вся ночь». Студия VOLNЯ хочу съесть твою поджелудочную», «Усио и Тора») делится тизером в преддверии премьеры.


В предыдущей «Саге об "Иллюминатах" Симанэ» дьявольский отпрыск Рин Окумура, победивший Нечестивого короля, возвращается к повседневной жизни в Академии Истинного Креста, где проходит обучение на экзорциста. В разгар школьного фестиваля внезапно появляется Король света Люцифер и объявляет войну рыцарям ордена: лидер таинственной организации Иллюминатов заявляет, что намерен воскресить Сатану и объединить Ассию с Геенной — царства людей и демонов.

Читать «Синий экзорцист» возвращается! Вспоминаем, что это за аниме
В ролике звучит эндинг «Сосулька» (Tsurara) в исполнении японского дуэта Yobahi. Вокалист и гитарист Накацу признался, что он — давний фанат франшизы. «Это моя первая композиция для аниме, но мне удалось создать трек, который отражает душевное состояние Юкио. Эта песня позволяет нежно растопить чье-то сердце — холодное и острое, как сосулька, но глубоко внутри скрывающее робкую любовь. Я всегда восхищался очарованием «Синего экзорциста» и хочу передать это чувство через музыку!» Напомним, что открывающей темой был выбран трек Re Rescue в исполнении певицы Reol.

Не поминай сосулю всуе: «Синий экзорцист» скоро вернется «За снегом», а пока — душевный тизер

Над продолжением работают режиссер Дайсукэ ЁсидаПроблемы идола», «Охотник х Охотник») и сценарист Тосия ОноБорьба в прямом эфире», «Страна самоцветов»), отвечавшие за прошлый сезон, показанный в январе 2024 года. Сэйю демонических близнецов Нобухико Окамото (Химмель из «Провожающей в последний путь Фрирен») и Дзюн Фукуяма (Глинноликий из «Отряда самоубийц из другого мира») вновь помогут юным экзорцистам изгонять духов.

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Не поминай сосулю всуе: «Синий экзорцист» скоро вернется «За снегом», а пока — душевный тизер фотографии
Не поминай сосулю всуе: «Синий экзорцист» скоро вернется «За снегом», а пока — душевный тизер фотографии
Не поминай сосулю всуе: «Синий экзорцист» скоро вернется «За снегом», а пока — душевный тизер фотографии
Не поминай сосулю всуе: «Синий экзорцист» скоро вернется «За снегом», а пока — душевный тизер фотографии
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