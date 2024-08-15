«Добро пожаловать в мою игру»: Павел Прилучный собирает компромат на клиентов в трейлере продолжения «Жизни по вызову»

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Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова отпразднуют Новый Год в сибирской деревне

Смотр пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде

Алексей Учитель, Елизавета Боярская, Александр Котт и Александр Робак вошли в состав жюри XII фестиваля «Короче»

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Лучше вы к нам: инопланетяне в новом российском кино

Почему мы не можем жить без космоса?