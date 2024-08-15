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«Добро пожаловать в мою игру»: Павел Прилучный собирает компромат на клиентов в трейлере продолжения «Жизни по вызову»

15 августа
2024 год

Новости кино >>
15 августа 2024
В сети появился трейлер третьего сезона сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, Лизой Моряк и Викторией Масловой. Премьера продолжения состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 сентября.



«Жизнь по вызову» — история, построенная вокруг судеб владельцев, работниц и клиентов рынка эскорт-услуг. В третьем сезоне Александр Шмидт, больше известный как Мэджик, вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. За это ему пришлось заплатить слишком высокую цену — обманув олигарха Градова, Шмидт поставил на кон жизнь своей дочери и проиграл. Теперь им движет только жажда мести. Ради достижения цели он готов объединиться со своим заклятым врагом, войти в большой бизнес на равных с настоящими олигархами и, наконец, разобраться с бывшей женой. Элитное эскорт-агентство становится мощным инструментом в борьбе за реальную власть и деньги, а женщины, которые обслуживают влиятельных клиентов, помогают в достижении этих целей. Ставки высоки как никогда — больше нет ни принципов, ни жалости. На что готов Мэджик ради мести?

«В этом сезоне Мэджик становится более жестким и жестоким. Мне понравилась идея авторов сериала раскрыть его как темного и мрачного персонажа, показать в другом образе. Он мстит за дочь, и местью оправдывает все свои поступки. Становится хладнокровным бизнесменом, который движется только в том направлении, куда ему выгодно идти. А еще у Мэджика появится романтическое увлечение. Вообще, зрителей ждет много интересного в новом сезоне», — говорит Павел Прилучный.

«Добро пожаловать в мою игру»: Павел Прилучный собирает компромат на клиентов в трейлере продолжения «Жизни по вызову»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В третьем сезоне также играют Александр Дьяченко, Янина Студилина, Михаил Горевой, Александр Яцко и другие актеры. Авторами сценария выступают Алексей Гравицкий и Анна Кулаева. Оператором значится Кирилл Пунтус.
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№ 1
Киноман1985   15.08.2024 - 14:58
Кино хоть хорошее. За армянские сказки не хочется браться, если честно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Добро пожаловать в мою игру»: Павел Прилучный собирает компромат на клиентов в трейлере продолжения «Жизни по вызову» фотографии
«Добро пожаловать в мою игру»: Павел Прилучный собирает компромат на клиентов в трейлере продолжения «Жизни по вызову» фотографии
«Добро пожаловать в мою игру»: Павел Прилучный собирает компромат на клиентов в трейлере продолжения «Жизни по вызову» фотографии
«Добро пожаловать в мою игру»: Павел Прилучный собирает компромат на клиентов в трейлере продолжения «Жизни по вызову» фотографии
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