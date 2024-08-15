«Добро пожаловать в мою игру»: Павел Прилучный собирает компромат на клиентов в трейлере продолжения «Жизни по вызову»

«Жизнь по вызову» — история, построенная вокруг судеб владельцев, работниц и клиентов рынка эскорт-услуг. В третьем сезоне Александр Шмидт, больше известный как Мэджик, вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. За это ему пришлось заплатить слишком высокую цену — обманув олигарха Градова, Шмидт поставил на кон жизнь своей дочери и проиграл. Теперь им движет только жажда мести. Ради достижения цели он готов объединиться со своим заклятым врагом, войти в большой бизнес на равных с настоящими олигархами и, наконец, разобраться с бывшей женой. Элитное эскорт-агентство становится мощным инструментом в борьбе за реальную власть и деньги, а женщины, которые обслуживают влиятельных клиентов, помогают в достижении этих целей. Ставки высоки как никогда — больше нет ни принципов, ни жалости. На что готов Мэджик ради мести?
«В этом сезоне Мэджик становится более жестким и жестоким. Мне понравилась идея авторов сериала раскрыть его как темного и мрачного персонажа, показать в другом образе. Он мстит за дочь, и местью оправдывает все свои поступки. Становится хладнокровным бизнесменом, который движется только в том направлении, куда ему выгодно идти. А еще у Мэджика появится романтическое увлечение. Вообще, зрителей ждет много интересного в новом сезоне», — говорит Павел Прилучный.
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